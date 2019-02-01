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Real Madrid Kral Kupası'nda yarı finalde

İSPANYA HABERLERİ  | 01.02.2019 09:30 | Son Güncelleme

İspanya futbol Kral Kupası çeyrek finali rövanşında deplasmanda Girona'yı 3-1 yenen Real Madrid yarı finale çıktı.

Real Madrid Kral Kupası'nda yarı finalde

İspanya futbol Kral Kupası çeyrek finali rövanşında deplasmanda Girona'yı 3-1 yenen Real Madrid yarı finale çıktı. Girona'daki Montivili Stadı'nda oynanan karşılaşmada Real Madrid'in gollerini Karim Benzema (Dk. 27 ve Dk. 43) ve Marcos Llorente (Dk. 76) attı. Ev sahibi takımın tek golü ise 71. dakikada Pedro Porro'dan geldi.

Çeyrek finalin ilk maçında sahasında 4-2 kazanan Real Madrid, rövanşta adlığı 3-1'lik galibiyetle adını yarı finale yazdırdı. Kral Kupası'nda Real Madrid, Barcelona, Real Betis ve Valencia'nın kaldığı yarı finalde kura çekimi cuma günü yapılacak.

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Anahtar Kelimeler:
Girona real madrid İspanya futbol Kral Kupası

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