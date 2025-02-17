Real Madrid, La Liga'dan komple çekilebilir! İspanya hükümetini bile korku sardı...

Real Madrid, La Liga Başkanı Tebas'ın tutumu ve taraflı hakem kararlarına tepki olarak ligden ayrılabilir. Son oynanan Osasuna maçında Bellingham'ın gördüğü kırmızı karta tepki gösteren Real Madrid, sahadan eşitlikle ayrılmıştı.
SPORT'ta yer alan habere göre; Real Madrid, La Liga Başkanı Tebas'ın tutumu ve taraflı hakem kararlarına tepki olarak La Liga'yı bırakıp başka bir lige geçmeyi düşünüyor.
Haberin detaylarında yer alan bilgiye göre; Real Madrid'in böyle bir hamle yapması hukuksal olarak mümkün... Geçtiğimiz senelerde kendi liglerini kurmak için UEFA'ya savaş açan Real Madrid'in olası ligden çekilme hamlesi La Liga Federasyonunu korkutuyor. Sadece ligin değil, İspanya'ya da gelir olarak önemli derecede katkı sağlayan Real Madrid'in bu tutumu tüm ülkeyi tedirgin etmiş durumda...
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