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Real Madrid, La Liga'dan komple çekilebilir! İspanya hükümetini bile korku sardı...

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
17.02.2025 13:26
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Real Madrid, ligde aldığı kötü sonuçların ardından federasyona isyan etti. Son 3 maçta galibiyet çıkaramayan Real Madrid, Osasuna deplasmanında gördüğü kırmızı kart sonrası sahadan beraberlikle ayrılmıştı. Real Madrid Başkanı Perez, La Liga Başkanı Tebas'ın tutumu nedeniyle La Liga'yı bırakıp başka bir lige geçme planları yapıyor.

Real Madrid, La Liga'dan komple çekilebilir! İspanya hükümetini bile korku sardı...

Real Madrid, La Liga Başkanı Tebas'ın tutumu ve taraflı hakem kararlarına tepki olarak ligden ayrılabilir. Son oynanan Osasuna maçında Bellingham'ın gördüğü kırmızı karta tepki gösteren Real Madrid, sahadan eşitlikle ayrılmıştı.

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BAŞKA LİGE GEÇME PLANI VAR

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SPORT'ta yer alan habere göre; Real Madrid, La Liga Başkanı Tebas'ın tutumu ve taraflı hakem kararlarına tepki olarak La Liga'yı bırakıp başka bir lige geçmeyi düşünüyor.

HUKUKSAL OLARAK MÜMKÜN

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Haberin detaylarında yer alan bilgiye göre; Real Madrid'in böyle bir hamle yapması hukuksal olarak mümkün... Geçtiğimiz senelerde kendi liglerini kurmak için UEFA'ya savaş açan Real Madrid'in olası ligden çekilme hamlesi La Liga Federasyonunu korkutuyor. Sadece ligin değil, İspanya'ya da gelir olarak önemli derecede katkı sağlayan Real Madrid'in bu tutumu tüm ülkeyi tedirgin etmiş durumda...

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