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  4. Real Madrid maçında son saniyede yer yerinden oynadı! 90 artı 9'da düdük çaldı, gol geldi... Hakemin kararı sonrası saha karıştı

Real Madrid maçında son saniyede yer yerinden oynadı! 90 artı 9'da düdük çaldı, gol geldi... Hakemin kararı sonrası saha karıştı

03.03.2024 08:23
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Futbol sahalarında ender görülecek olay İspanya'da yaşandı. La Liga'da şampiyonluk mücadelesi veren lider Real Madrid, 2-0 geriye düştüğü maçta deplasmansa Valencia ile 2-2 berabere kaldı. Maça ise son saniyede yaşananlar damga vurdu. Hakem Manzano, maçın bitiş düdüğünü çalarken Real, topu filelere gönderdi. Sayılmayan gol sonrası saha karıştı.

Unutulmaz son Valencia-Real Madrid maçında yaşandı. İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 27. haftasında Valencia, lider Real Madrid'i ağırladı. Camp de Mestalla'da oynanan karşılaşma unutulmaz anlara sahne oldu.

Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

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