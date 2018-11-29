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Real Madrid, Manchester City'den Brahim Diaz ile anlaştı

İSPANYA HABERLERİ  | 29.11.2018 21:03 | Son Güncelleme

Real Madrid, Manchester City ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Brahim Diaz ile anlaşmaya vardı. 19 yaşındaki İspanyol oyuncu 10 numara pozisyonunda görev yapıyor.

Real Madrid, Manchester City'den Brahim Diaz ile anlaştı

Gelecek sezon transfer çalışmalarına şimdiden başlayan Real Madrid, ilk transferini Manchester City'den yapmaya hazırlanıyor.

İspanyol Marca gazetesinin haberine göre Real Madrid, Manchester City ile sözleşmesi bu sezon sonunda bitecek olan 19 yaşındaki Brahim Diaz ile her konuda anlaştı.

Brahim Dİaz

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Diaz'ın sözleşmesinin bitmesine 6 ay kala başka bir takıma imza atma hakkı bulunuyor. Real'in Ocak ayında Diaz ile resmi sözleşme imzalayacağı ve genç futbolcunun yeni sezonda Real Madrid forması giyeceği belirtildi.

Manchester City'nin 10 numara pozisyonunda görev alan Diaz'ı yeni sözleşme imzalaması için uğaştığı ancak genç futbolcunun Real'e gitmek için Manchester City'den gelen teklifi kabul etmediği kaydedildi. (Sporx)

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Anahtar Kelimeler:
real madrid Brahim Diaz Manchester City

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