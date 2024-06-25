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Real Madrid, Nacho Fernandez ile yollarını ayırdı

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
25.06.2024 15:06
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İspanyol ekibi Real Madrid, tüm kariyerini eflatun-beyazlı takımda geçiren 34 yaşındaki savunma oyuncusu Nacho Fernandez ile yollarını ayırdıklarını açıkladı.

Real Madrid, Nacho Fernandez ile yollarını ayırdı

İspanya La Liga ekibi Real Madrid, sözleşmesi sona eren 34 yaşındaki defans oyuncusu Nacho Fernandez’in takımdan ayrıldığını duyurdu. Konuya ilişkin eflatun-beyazlıların resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Takım kaptanımız Nacho Fernandez, Real Madrid’den ayrılma kararı aldı. Real Madrid olarak, kulübümüzün büyük efsanelerinden Nacho’ya şükran ve sevgilerimizi sunuyoruz" denildi.

"BENİ, KULÜBÜ İÇİN HER ŞEYİNİ VEREN BİR GENÇ OYUNCU OLARAK HATIRLAMANIZI İSTERİM"

Nacho ise ayrılığının ardından yaptığı açıklamada, "Hayatımın kulübü Real Madrid’e veda ediyorum. Buraya 10 yaşımda geldim, insan ve oyuncu olarak kendimi şekillendirdim. Kazanmayı ve kaybetmeyi, savaşmayı ve acı çekmeyi, keyif almayı, her zaman coşku ve kararlılıkla yaşamayı öğrendim. Bugün olduğum her şeyi öğrendim. Çocukken birçok kez stadımız Santiago Bernabeu’da oynamanın hayalini kurardım ve bugün 15. Şampiyonlar Ligi kupamızı kaldırmayı başaran kaptan olarak dönemimi sonlandırmanın onurunu yaşıyorum. 24 yıllık mutlak özveri, tutku ve coşkunun ardından sizlere veda ediyorum. Beni, kulübü için her şeyini veren bir genç oyuncu olarak hatırlamanızı isterim" ifadelerini kullandı.
Real Madrid Başkanı Florentino Perez de Nacho’nun takımdan ayrılması ile ilgili, "Çocukluğunda altyapı akademimize geldiğinden beri Nacho, herkes için her zaman bir gelişim örneği oldu. Tüm Real Madrid taraftarlarının sevgisini, takdirini ve hayranlığını kazandı. Real Madrid onun evi ve her zaman da öyle kalacak" diye konuştu.
2012 yılından bu yana Real Madrid A takımında oynayan Nacho, eflatun-beyazlı formayla çıktığı 364 maçta 16 gol, 10 asistlik performas ortaya koydu. 34 yaşındaki deneyimli futbolcu, kariyerinde 6 UEFA Şampiyonlar Ligi, 5 FIFA Kulüpler Dünya Kupası, 4 İspanya La Liga, 4 UEFA Süper Kupa, 2 İspanya Kupası, 5 de İspanya Süper Kupası şampiyonlukları yaşadı.

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