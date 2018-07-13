SPOR

Real Madrid Neymar için transfer teklifi yapmadıklarını açıkladı!

İSPANYA HABERLERİ  | 13.07.2018 22:23 | Son Güncelleme

Portekizli yıldız Cristiano Ronaldon'un Real Madrid'den ayrılmasından sonra adı Madrid ekibi ile anılan PSG'nin Brezilyalı yıldızı Neymar hakkında eflatun beyazlılardan bir açıklama geldi. Real Madrid, yaptığı açıklamada Neymar ile alakalı girişimleri olmadığını, iki kulüp arasındaki ilişki gereği eğer transfer söz konusu olursa önce kulüple görüşeceklerini beyan etti.

Real Madrid Neymar için transfer teklifi yapmadıklarını açıkladı!

İspanya Ligi (La Liga) takımlarından Real Madrid, PSG'nin Brezilyalı oyuncusu Neymar'ın Real Madrid'e transfer olacağı dedikodularını resmi siteden yaptığı açıklama ile yalanladı.

Real Madrid sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Neymar PSG oyuncusu ve Real Madrid olarak oyuncuya her hangi bir teklifte bulunmadığını açıklığa kavuşturmak istiyoruz. İki kulüp arasında olağanüstü bir ilişki var. Bu nedenle eğer böyle bir transferi gerçekleştirmek istersek, ilk işimiz PSG ile görüşmek olacaktır"

PARTNERÖlüyü gömmeden önce halden hale soktular! Ölüyü gömmeden önce halden hale soktular!
Dünyanın konuşacağı transfer! Dünyanın konuşacağı transfer!
Barcelona Clement Lenglet ile 5 yıllık sözleşme imzaladı!Barcelona Clement Lenglet ile 5 yıllık sözleşme imzaladı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
real madrid neymar

En Çok Okunan Haberler

OHAL kalkıyor, FETÖ başta olmak üzere terörle mücadelede yeni düzenlemeler geliyor

OHAL kalkıyor, FETÖ başta olmak üzere terörle mücadelede yeni düzenlemeler geliyor

'Ciciş kardeşler'in 6 yıla kadar hapis istemi

'Ciciş kardeşler'in 6 yıla kadar hapis istemi

HAZIRLIK MAÇI | FC Wil 0 - 1 Galatasaray (Maç özeti)

HAZIRLIK MAÇI | FC Wil 0 - 1 Galatasaray (Maç özeti)

Spor Toto Süper Lig'de biten transferler (2018/19 sezonu)

Spor Toto Süper Lig'de biten transferler (2018/19 sezonu)

Metin Albayrak: Yasin Öztekin'in Beşiktaş'a transferini değerlendirilebilir!

Metin Albayrak: Yasin Öztekin'in Beşiktaş'a transferini değerlendirilebilir!

Dünya Kupası'nda hem karısı hem sevgilisiyle...

Dünya Kupası'nda hem karısı hem sevgilisiyle...

Takım
O
Av
P
Detayları Göster
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Real Madrid Neymar için transfer teklifi yapmadıklarını açıkladı!

Real Madrid Neymar için transfer teklifi yapmadıklarını açıkladı!

Dünyanın konuşacağı transfer!

Dünyanın konuşacağı transfer!

Barcelona Clement Lenglet ile 5 yıllık sözleşme imzaladı!

Barcelona Clement Lenglet ile 5 yıllık sözleşme imzaladı!

Real Madrid’e şok! Ronaldo da gitti, takipçiler de…

Real Madrid’e şok! Ronaldo da gitti, takipçiler de…

Cristiano Ronaldo Real Madrid'de iz bıraktı

Cristiano Ronaldo Real Madrid'de iz bıraktı

Marca'dan Cristiano Ronaldo'ya efsane veda

Marca'dan Cristiano Ronaldo'ya efsane veda

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.