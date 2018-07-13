Real Madrid Neymar için transfer teklifi yapmadıklarını açıkladı!

İspanya Ligi (La Liga) takımlarından Real Madrid, PSG'nin Brezilyalı oyuncusu Neymar'ın Real Madrid'e transfer olacağı dedikodularını resmi siteden yaptığı açıklama ile yalanladı.
Real Madrid sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Neymar PSG oyuncusu ve Real Madrid olarak oyuncuya her hangi bir teklifte bulunmadığını açıklığa kavuşturmak istiyoruz. İki kulüp arasında olağanüstü bir ilişki var. Bu nedenle eğer böyle bir transferi gerçekleştirmek istersek, ilk işimiz PSG ile görüşmek olacaktır"
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