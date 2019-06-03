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Real Madrid, Pogba için Bale, Isco ve James Rodriguez'i teklif edecek

emre Kurtulmuş emre Kurtulmuş
SPOR  | 03.06.2019 15:51 | Son Güncelleme

Yeni sezona bomba transferlerle girmek isteyen Real Madrid, Manchester United'dan Paul Pogba'yı renklerine bağlayamak için Bale, Isco ve James Rodriguez'i teklif etmeyi planlıyor.

Real Madrid, Pogba için Bale, Isco ve James Rodriguez'i teklif edecek

Zinedine Zidane'ın yeniden göreve gelmesiyle birlikte yeni sezonun kadro planlaması çerçevesinde transferde hareketli günler geçiren Real Madrid, Chelsea'den Eden Hazard'ı renklerine bağlamaya çok yaklaşırken Paul Pogba için de dev bir iddia gündeme geldi.

Sunday Times'ın haberine göre, bir süredir Pogba ile ilgilenen ve Zidane'în gelişiyle Fransız yıldızı transfer etmek isteyen Real Madrid, Manchester United'a Gareth Bale, Isco ve James Rodriguez'i teklif etmeyi planlıyor.

Manchester United ve üç oyuncunun transfere sıcak bakması durumunda dev takasın gerçekleşebileceği öngörülüyor.

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Anahtar Kelimeler:
Paul Pogba real madrid Gareth Bale James Rodriguez Manchester United

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