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Real Madrid reviri! Arda ve Courtois'dan sonra bir yıldız isim daha sakatlandı...

13.08.2023 16:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Real Madrid'de büyük bir sakatlık krizi yaşanıyor. Yeni transfer Arda Güler ve kaleci Thibaut Courtois'dan sonra Brezilyalı oyuncu Eder Militao da sakatlandı. Başarılı futbolcunun sol diz ön çapraz bağlarında kopma tespit edildiği ve oyuncunun ameliyat olacağını açıkladı.

İspanya 1. Futbol Ligi (LaLiga) ekibi Real Madrid'de Belçikalı kaleci Thibaut Courtois'nın ardından Brezilyalı defans oyuncusu Eder Militao da sakatlandı.

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İspanyol kulübünden, Athletic Bilbao ile oynanan maçta sakatlanan Militao ile ilgili yapılan açıklamada, "Oyuncumuz Eder Militao'da yapılan tetkiklerin ardından sol dizinde ön çapraz bağda kopma tespit edildi. Oyuncu önümüzdeki günlerde ameliyat olacak." ifadeleri yer aldı.

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Geçen hafta antrenmanda sakatlanan Courtois'nın sol diz ön çapraz bağlarının koptuğu duyurulmuştu. Ameliyat edileceği belirtilen 31 yaşındaki kalecinin sezonu kapatma ihtimali bulunuyor.

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Real Madrid'in, 2023-2024 sezonu ilk maçında dün Athletic Bilbao ile deplasmanda yaptığı maçın 50. dakikasında yaşadığı sakatlık nedeniyle oyundan çıkan Militao'nun da uzun süre sahalardan uzak kalması bekleniyor.

İspanyol devinde Arda Güler'in menisküs yırtığının yanı sıra kaleci Thibaut Courtois'nın da çapraz bağları kopmuştu.

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