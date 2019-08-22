Real Madrid, Takefusa Kubo'yu Mallorca'ya kiraladı

Real Madrid Kulübü'nden yapılan açıklamada, Mallorca ile Takefusa Kubo'nun geçici transferi konusunda anlaşma sağlandığı duyuruldu.

Genç orta saha oyuncusu, geçen sezon forma giydiği Tokyo ile 16 maça çıktı ve 5 kez ağları sarstı.

