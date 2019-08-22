SPOR

Real Madrid, Takefusa Kubo'yu Mallorca'ya kiraladı

İSPANYA HABERLERİ  | 22.08.2019 19:45 | Son Güncelleme

La Liga ekiplerinden Real Madrid, Japonya'nın en önemli yıldız adayları arasında gösterilen 18 yaşındaki Takefusa Kubo'yu 1 yıllığına Mallorca'ya kiraladı.

Real Madrid, Takefusa Kubo'yu Mallorca'ya kiraladı

Real Madrid Kulübü'nden yapılan açıklamada, Mallorca ile Takefusa Kubo'nun geçici transferi konusunda anlaşma sağlandığı duyuruldu.

Genç orta saha oyuncusu, geçen sezon forma giydiği Tokyo ile 16 maça çıktı ve 5 kez ağları sarstı.

PARTNERBu haberden sonra ağzınıza sürmeyeceksiniz!Bu haberden sonra ağzınıza sürmeyeceksiniz!
Ronaldo'dan Messi itirafıRonaldo'dan Messi itirafı
Ronaldo futbolu ne zaman bırakacak?Ronaldo futbolu ne zaman bırakacak?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
real madrid Takefusa Kubo mallorca

En Çok Okunan Haberler

Edremit'teki yangınla ilgili yeni gelişme!

Edremit'teki yangınla ilgili yeni gelişme!

Kamu işçisi ile hükümet anlaştı! İşte zam oranı

Kamu işçisi ile hükümet anlaştı! İşte zam oranı

G.Saray'dan Falcao açıklaması!

G.Saray'dan Falcao açıklaması!

Beşiktaş transferi resmen açıkladı!

Beşiktaş transferi resmen açıkladı!

Aydın Yılmaz sürprizi! İşte yeni takımı

Aydın Yılmaz sürprizi! İşte yeni takımı

Okan Buruk ayrılığı açıkladı!

Okan Buruk ayrılığı açıkladı!

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

%50 ye ek %20 indirim fırsatı Atasun'da!

%50 ye ek %20 indirim fırsatı Atasun'da!

La Liga fena karıştı

La Liga fena karıştı

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Real Madrid fena karıştı!

Real Madrid fena karıştı!

Barcelona'dan Neymar kararı

Barcelona'dan Neymar kararı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Real Madrid, Takefusa Kubo'yu Mallorca'ya kiraladı

Real Madrid, Kubo'yu kiraladı

Ronaldo'dan Messi itirafı

Ronaldo'dan Messi itirafı

Cristiano Ronaldo: Belki gelecek yıl futbolu bırakabilirim

Ronaldo futbolu ne zaman bırakacak?

Zinedine Zidane: Gareth Bale Real Madrid'de kalacak

Bale sürprizi! Zidane açıkladı

Celta Vigo 1 - 3 Real Madrid

Real galibiyetle başladı

Athletic Bilbao 1 - 0 Barcelona (La Liga)

Barcelona'ya Bilbao darbesi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.