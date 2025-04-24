Real Madrid taraftarını endişelendiren iddia! Vinicius 2 yıl futboldan men edilebilir

İspanyol gazetesi Marca'da yer alan haberde, Vinicius Junior'un, uluslararası futbol düzenlemelerine aykırı olabilecek şekilde birden fazla profesyonel futbol kulübünün sahibi olarak kayıtlı olduğu ortaya çıktı.

2 YILA KADAR MEN EDİLMESİ GÜNDEMDE

Vinicius'a yöneltilen bu iddianın doğru çıkması halinde 2 yıla kadar men edilme tehlikesiyle karşı karşıya kalabileceği aktarılıyor.

KARAR MERAKLA BEKLENİYOR

FIFA tarafından yürütülen soruşturmanın sonucunun ne olacağı henüz bilinmiyor. Şimdi futbolseverler ve uzmanlar bu konuda verilecek resmi kararı merakla bekliyor.