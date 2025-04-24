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  4. Real Madrid taraftarını endişelendiren iddia! Vinicius 2 yıl futboldan men edilebilir

Real Madrid taraftarını endişelendiren iddia! Vinicius 2 yıl futboldan men edilebilir

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
24.04.2025 09:59
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Dünya futbolunun aktif olarak en önemli oyuncuları arasında gösterilen Real Madrid'in yıldızı Vinicius Junior'ın profesyonel faaliyetleri Uluslararası Futbol Federasyonu (FIFA) tarafından ciddi şekilde araştırılıyor. Yıldız futbolcunun kariyerinin tehlikeye girebileceği iddiası ortaya atılmasının ardından Real Madrid taraftarı endişelendi.

Real Madrid taraftarını endişelendiren iddia! Vinicius 2 yıl futboldan men edilebilir
Vinicius Junior

Vinicius Junior

BRE Brezilya
Yaş: 25 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Real Madrid
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İspanyol gazetesi Marca'da yer alan haberde, Vinicius Junior'un, uluslararası futbol düzenlemelerine aykırı olabilecek şekilde birden fazla profesyonel futbol kulübünün sahibi olarak kayıtlı olduğu ortaya çıktı.

2 YILA KADAR MEN EDİLMESİ GÜNDEMDE

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Vinicius'a yöneltilen bu iddianın doğru çıkması halinde 2 yıla kadar men edilme tehlikesiyle karşı karşıya kalabileceği aktarılıyor.

KARAR MERAKLA BEKLENİYOR

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FIFA tarafından yürütülen soruşturmanın sonucunun ne olacağı henüz bilinmiyor. Şimdi futbolseverler ve uzmanlar bu konuda verilecek resmi kararı merakla bekliyor.

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Anahtar Kelimeler:
Vinicius Junior real madrid
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