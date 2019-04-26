Real Madrid taraftarları isyanda! Başkan Florentino Perez'i istifaya davet ettiler

Real Madrid taraftarları, başkan Florentino Perez’i bir kez daha istifaya davet etti. Real Madrid’in Ajax’e yenilerek Şampiyonlar Ligi’nden elendiği maçta Madrid ekibinin taraftarları, başkan Perez’e büyük tepki göstermişti.
Solari ile yollarını ayırıp Zinedine Zidane’ı takımın başına geçererek tepkileri dindiren Florentino Perez için istifa sesleri yeniden yükseldi. Son 3 deplasmanda galibiyet alamayan Real Madrid’de taraftarlar, Getafe maçında ‘Florentino artık git” şeklinde pankart açtı ve tezahüratlarda bulundu.
Şampiyonlar Ligi ve Kral Kupası’ndan elenen Real Madrid, ligde 65 puanla lider Barcelona’nın 15 puan gerisinde 3. sırada yer alıyor.
''25-30 senede bir böyle bir dönem olabilir''
''G.Saray'ı hayatımdan çok seviyorum''
Galatasaray'ın eski yıldızı Fenerbahçe'ye mi geliyor?
Cimbom moral depoladı
Milan'ı yıkan Lazio kupada finalde
Manchester United 0-2 Manchester City
Leipzig'in rakibi Bayern oldu
"Mussolini'ye övgü" pankartı için karar
Başkan adaylığı için son gün 2 Mayıs
Futbolu bırakıp porno yıldızı oldu
Robin van Persie'den flaş karar
Altınordu'dan Benfica'ya ziyaret
25 yaşında Beşiktaş tarihine geçecek!
Karaman'ın tek rakibi Şenol Güneş
İlk finalist Leipzig
Yusuf Yazıcı için müthiş itiraf! 20 milyon...
Hakan Çalhanoğlu için karar verildi
1. Lig'de 8 gollü müthiş maç!
Okuyucu Yorumları 0 yorum