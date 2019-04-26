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Real Madrid taraftarları isyanda! Başkan Florentino Perez'i istifaya davet ettiler

İSPANYA HABERLERİ  | 26.04.2019 09:46 | Son Güncelleme

İspanya La Liga'da Getafe ile deplasmanda 0-0 berabere kalan Real Madrid'de taraftarlar başkan Florentino Perez'i istifaya davet etti.

Real Madrid taraftarları isyanda! Başkan Florentino Perez'i istifaya davet ettiler

Real Madrid taraftarları, başkan Florentino Perez’i bir kez daha istifaya davet etti. Real Madrid’in Ajax’e yenilerek Şampiyonlar Ligi’nden elendiği maçta Madrid ekibinin taraftarları, başkan Perez’e büyük tepki göstermişti.

Solari ile yollarını ayırıp Zinedine Zidane’ı takımın başına geçererek tepkileri dindiren Florentino Perez için istifa sesleri yeniden yükseldi. Son 3 deplasmanda galibiyet alamayan Real Madrid’de taraftarlar, Getafe maçında ‘Florentino artık git” şeklinde pankart açtı ve tezahüratlarda bulundu.

Şampiyonlar Ligi ve Kral Kupası’ndan elenen Real Madrid, ligde 65 puanla lider Barcelona’nın 15 puan gerisinde 3. sırada yer alıyor.

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Anahtar Kelimeler:
real madrid florentino perez İspanya La Liga getafe

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