Real Madrid taraftarları kararını verdi! Ayın oyuncusu Arda Güler

İspanya devinde gurur günü! Real Madrid formasıyla son dönemde sergilediği büyüleyici performansla hem teknik direktör Arbeloa’yı hem de Madrid tribünlerini kendine hayran bırakan milli yıldızımız Arda Güler, kulüpte ayın en iyisi onuruna layık görüldü.

MADRID'DE ARDA GÜLER DÖNEMİ! İSPANYOLLAR "AYIN OYUNCUSU" SEÇTİ...

Eflatun-beyazlı formayla aldığı kısıtlı süreleri altına çeviren ve attığı gollerle İspanya basınında manşetlerden düşmeyen Arda Güler, başarısını resmi bir ödülle taçlandırdı. Real Madrid tarafından her ay geleneksel olarak düzenlenen "Ayın Oyuncusu" oylamasında, taraftarların büyük çoğunluğunun oyunu alan genç yetenek, rakiplerini geride bırakarak zirveye yerleşti.

REAL MADRİD'İN YENİ FAVORİSİ!

Teknik direktör Arbeloa'nın "özel bir yetenek" olarak tanımladığı Arda, özellikle ligin son haftalarında skora katkısı ve oyun zekasıyla takımın en dikkat çeken ismi olmayı başardı. Genç yıldızın bu ödülü kazanması, gelecek sezon öncesi takımdaki yerini sağlamlaştırdığının ve Madrid ekibinin vazgeçilmez parçalarından biri haline geldiğinin en somut kanıtı olarak değerlendiriliyor.