Sergen Yalçın Fenerbahçeli İsmail Yüksek ve Oğuz Aydın'ın peşinde

Beşiktaş'ta Sergen Yalçın transfer rotası belirledi. Siyah-beyazlıların yaz döneminde Fenerbahçe'den İsmail Yüksek ve Oğuz Aydın için harekete geçecek.

Burak Kavuncu
Yaş: 27 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
Beşiktaş’ta gelecek sezonun kadro yapılanması için şimdiden kollar sıvanırken, transfer kulislerini hareketlendiren iddialar arka arkaya gelmeye başladı. Gazeteci Ertan Süzgün’ün aktardığı bilgilere göre siyah-beyazlılar, yaz transfer döneminde ezeli rakibi Fenerbahçe'nin milli yıldızı İsmail Yüksek ve kanat oyuncusu Oğuz Aydın için büyük bir operasyona hazırlanıyor.

SERGEN YALÇIN’IN GÖZDESİ: İSMAİL YÜKSEK

Beşiktaş’ta teknik direktör Sergen Yalçın’ın, Fenerbahçe’nin orta sahadaki dinamosu İsmail Yüksek için oldukça pozitif düşüncelere sahip olduğu öğrenildi. Milli futbolcunun oyun karakterini ve sahadaki savaşçı kimliğini çok beğenen Yalçın’ın, yaz döneminde bu transferin bitirilmesini istediği iddia ediliyor. Eğer bu hamle gerçekleşirse, İstanbul’un iki devini karşı karşıya getirecek yılın transfer hikayesi yazılabilir.

KANATLARA YENİ KAN: OĞUZ AYDIN

Siyah-beyazlı ekibin yerli rotasyonunu güçlendirme planları sadece orta saha ile sınırlı değil. Gazeteci Ertan Süzgün, Beşiktaş’ın bir diğer hedefinin ise Oğuz Aydın olduğunu belirtti. Genç kanat oyuncusunun performansı yakından takip edilirken, yaz aylarında oyuncu için resmi temasların sıklaşması bekleniyor. Beşiktaş yönetimi, bu iki hamleyle hem kadro kalitesini artırmayı hem de yerli kuralı avantajını elinde tutmayı hedefliyor.

YAZ DÖNEMİ HAREKETLİ GEÇECEK

Transfer piyasasının nabzını tutan açıklamalar, Beşiktaş taraftarında büyük heyecan yarattı. Özellikle Sergen Yalçın isminin bu transferlerde kilit rol oynaması, siyah-beyazlıların gelecek sezon kuracağı kadronun ipuçlarını veriyor. Hem İsmail Yüksek hem de Oğuz Aydın için önümüzdeki aylarda kulüpler arası trafiğin oldukça yoğunlaşması öngörülüyor.

