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Real Madrid taraftarlarını yıkan haber geldi! Kylian Mbappe sakatlandı

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
25.09.2024 14:58
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Real Madrid, Fransız futbolcu Kylian Mbappe’nin sol bacak biceps femoris kaslarında zorlanma tespit edildiğini açıkladı.

Real Madrid taraftarlarını yıkan haber geldi! Kylian Mbappe sakatlandı
Kylian Mbappe

Kylian Mbappe

FRA Fransa
Yaş: 26 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Real Madrid
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La Liga temsilcisi Real Madrid, Fransız futbolcusu Kylian Mbappe’nin sağlık durumuyla ilgili resmi internet sitesinden açıklama yayımladı. 25 yaşındaki futbolcunun sol bacak biceps femoris kaslarında sakatlık yaşadığı duyuruldu.

MBAPPE 3 HAFTA SAHALARDAN UZAK

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Söz konusu sakatlık nedeniyle Mbappe’nin 3 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor.

Mbappe, Alaves müsabakasının 80. dakikasında sakatlığından dolayı oyundan çıkmış, milli futbolcu Arda Güler oyuna dahil olmuştu.

Kylian Mbappe yaşadığı sakatlık nedeniyle Real Madrid’in La Liga’nın 8. haftasında deplasmanda oynayacağı Atletico Madrid derbisinde forma giyemeyecek.

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Anahtar Kelimeler:
mbappe real madrid
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