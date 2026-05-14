Real Madrid'te isyan! Başkan Perez taraftarla kavga etti! Vini ve Mbappe ıslıklandı

Real Madrid’de sular durulmuyor! Real Oviedo maçı sırasında Santiago Bernabeu’da daha önce eşi benzeri görülmemiş bir kaos yaşandı. İşte İspanyol devini sarsan gecenin detayları...

Burak Kavuncu

Real Madrid’in Real Oviedo ile karşılaştığı mücadele, sahadaki futboldan çok tribündeki isyanla dünya gündemine oturdu. Galaktikos projesinin yeni halkaları ıslık yağmuruna tutulurken, Başkan Florentino Perez ilk kez açık hedef haline geldi.

BERNABEU’DA BÜYÜK ŞOK! MBAPPE VE VINICIUS ISLIKLANDI!

Real Madrid taraftarı, sergilenen futboldan ve sonuçlardan memnuniyetsizliğini kulübün en büyük iki yıldızına fatura etti. Dünyanın en iyi oyuncuları arasında gösterilen Kylian Mbappe ve Vinicius Jr., top ayaklarına her geldiğinde Bernabeu tribünleri tarafından protesto edildi. Maç boyu süren tepkiler, takım içindeki huzursuzluğun tribüne yansıması olarak yorumlandı.

BAŞKAN PEREZ TARAFTARLA TARTIŞTI!

Yıllardır dokunulmazlığı olan Başkan Florentino Perez, bu kez öfkenin odağındaydı. Protokol tribününe yakın noktada bulunan taraftarlarla Perez arasında sert bir tartışma yaşandı. İspanyol basınında yer alan görüntülerde, Perez’in taraftarlara karşılık verdiği anlar şok etkisi yarattı.

GÜVENLİK GÜÇLERİ MÜDAHALE ETTİ

Bazı taraftarların "Florentino Perez Out" (Perez İstifa) yazılı pankartlar açtığı görüldü. Stadyumda tansiyonun yükselmesi üzerine güvenlik güçleri devreye girdi.

"Perez istifa" pankartları güvenlik görevlileri tarafından zorla toplandı. Taraftarlar ve güvenlik arasında çıkan arbede, Bernabeu koridorlarında kaosun fitilini ateşledi.

REAL MADRİD’DE YOL AYRIMI MI?

Düşük profilli rakibi Real Oviedo karşısında alınan skorun ötesinde, taraftarın kulübün "yüzü" olan isimlere ve başkana sırt çevirmesi, Real Madrid’de büyük bir krizin habercisi olarak değerlendiriliyor. Yıllardır başarıya alışmış olan Madrid camiası, şimdi bu iç çatışmanın takımı nerelere sürükleyeceğini tartışıyor.

YILDIZ SİMLER KAVGA ETMİŞTİ!

Hızla kaosa sürüklenen dünya devinde geçtiğimiz günlerde ciddi bir kavga yaşandığı aktarıldı. İspanya'nın önemli gazetelerinden biri olan Marca, Valverde ile Tchouameni arasında büyük bir kavganın yaşandığını duyurdu.

Real Madrid, "Yaşanan olayların ardından kulübümüz, oyuncularımız Federico Valverde ve Aurelien Tchouameni hakkında disiplin süreci başlatma kararı almıştır." demişti.

