SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe

Fransa Milli Takımı'nın 2026 FIFA Dünya Kupası kadrosu açıklandı

Fransa Milli Futbol Takımı'nın 2026 FIFA Dünya Kupası kadrosu belli oldu. Fenerbahçe'den Kante ve Guendouzi'nin durumları da belli oldu.

Fransa Milli Takımı'nın 2026 FIFA Dünya Kupası kadrosu açıklandı
Burak Kavuncu

Fransa Futbol Federasyonunun açıklamasına göre teknik direktör Didier Deschamps, 26 kişilik kadroda Fenerbahçe'den N'Golo Kante'ye de yer verdi.

RESMİ KADRO AÇIKLANDI!

Fransa Milli Takımı nın 2026 FIFA Dünya Kupası kadrosu açıklandı 1

Dünya Kupası'nın I Grubu'nda Senegal, Irak ve Norveç ile mücadele edecek Fransa'nın kadrosu şöyle:

Kaleci: Mike Maignan (Milan), Robin Risser (Lens), Brice Samba (Rennes)

Defans: Lucas Digne (Everton), Malo Gusto (Chelsea), Lucas Hernandez (PSG), Theo Hernandez (Al-Hilal), Ibrahima Konate (Liverpool), Jules Kounde (Barcelona), Maxence Lacroix (Crystal Palace), William Saliba (Arsenal), Dayot Upamecano (Bayern Münih)

Orta saha: N'Golo Kante (Fenerbahçe), Manu Kone (Roma), Adrien Rabiot (Milan), Aurelien Tchouameni (Real Madrid), Warren Zaire-Emery (PSG), Maghnes Akliouche (Monaco)

Forvet: Bradley Barcola (PSG), Rayan Cherki (Manchester City), Ousmane Dembele (PSG), Desire Doue (PSG), Jean-Philippe Mateta (Crystal Palace), Kylian Mbappe (Real Madrid), Michael Olise (Bayern Münih), Marcus Thuram (Inter)

MyMani

Öne Çıkan İhtiyaç Kredileri

Tümü

0% Faizli Fırsat!

GARANTİ BBVA - %0 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

0% Faizli Fırsat!

DENİZBANK - %0 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

GETİRFİNANS - %2.89 FAİZLİ 650.000 TL

GETİRFİNANS - %2.89 FAİZLİ 650.000 TL

Faiz Oranı

%2,89

Vade

12 Ay

Toplam Tutar

650.000 TL

Detayları gör

0% Faizli Fırsat!

İŞ BANKASI - %0 FAİZLİ 55.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

55.000 TL

Detayları gör

FENERBAHÇE'DEN KANTE VE GUENDOUZI'NİN DURUMU BELLİ OLDU!

Fransa Milli Takımı nın 2026 FIFA Dünya Kupası kadrosu açıklandı 2

Süper Lig devi Fenerbahçe'de oynayan N'Golo Kante ve Matteo Guendouzi'nin de Milli Takım kadrosundaki durumları açıklandı. Dünya Kupasına hazırlanan iki isimden Kante kadroda yer alırken, Guendouzi ise kafilede yer almadı.

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Thorsten Fink'ten Galatasaray galibiyetine büyük övgü!Thorsten Fink'ten Galatasaray galibiyetine büyük övgü!
Sinan Akçıl'ın "Türkler Geliyor" marşı yayında!Sinan Akçıl'ın "Türkler Geliyor" marşı yayında!
Anahtar Kelimeler:
Fransa dünya kupası fenerbahçe Mattéo Guendouzi N'Golo Kante
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Rasim Ozan Kütahyalı gözaltına alındı!

Rasim Ozan Kütahyalı gözaltına alındı!

Gözü dönmüş baba okul bastı: 'Hem eş hem çocuk katili olacağım'

Gözü dönmüş baba okul bastı: 'Hem eş hem çocuk katili olacağım'

Taraftar o sözleri konuşuyor: "Galatasaray'dan ayrılma zamanı geldi!" Yeni adresini bile açıkladı!

Taraftar o sözleri konuşuyor: "Galatasaray'dan ayrılma zamanı geldi!" Yeni adresini bile açıkladı!

Galada 'hiyerarşi' krizi! Erdal Özyağcılar tepki gösterdi

Galada 'hiyerarşi' krizi! Erdal Özyağcılar tepki gösterdi

Manisa'da fabrika kuracaktı: BYD'nin yeni adresi belli oldu!

Manisa'da fabrika kuracaktı: BYD'nin yeni adresi belli oldu!

79 yıllık otomotiv devi tarih oluyor! Efsane fabrikanın kapısına kilit vurulacak

79 yıllık otomotiv devi tarih oluyor! Efsane fabrikanın kapısına kilit vurulacak

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.