Fransa Milli Takımı'nın 2026 FIFA Dünya Kupası kadrosu açıklandı

Fransa Futbol Federasyonunun açıklamasına göre teknik direktör Didier Deschamps, 26 kişilik kadroda Fenerbahçe'den N'Golo Kante'ye de yer verdi.

RESMİ KADRO AÇIKLANDI!

Dünya Kupası'nın I Grubu'nda Senegal, Irak ve Norveç ile mücadele edecek Fransa'nın kadrosu şöyle:

Kaleci: Mike Maignan (Milan), Robin Risser (Lens), Brice Samba (Rennes)

Defans: Lucas Digne (Everton), Malo Gusto (Chelsea), Lucas Hernandez (PSG), Theo Hernandez (Al-Hilal), Ibrahima Konate (Liverpool), Jules Kounde (Barcelona), Maxence Lacroix (Crystal Palace), William Saliba (Arsenal), Dayot Upamecano (Bayern Münih)

Orta saha: N'Golo Kante (Fenerbahçe), Manu Kone (Roma), Adrien Rabiot (Milan), Aurelien Tchouameni (Real Madrid), Warren Zaire-Emery (PSG), Maghnes Akliouche (Monaco)

Forvet: Bradley Barcola (PSG), Rayan Cherki (Manchester City), Ousmane Dembele (PSG), Desire Doue (PSG), Jean-Philippe Mateta (Crystal Palace), Kylian Mbappe (Real Madrid), Michael Olise (Bayern Münih), Marcus Thuram (Inter)

Öne Çıkan İhtiyaç Kredileri Tümü 0% Faizli Fırsat! Faiz Oranı %0 Vade 3 Ay Toplam Tutar 100.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL 0% Faizli Fırsat! Faiz Oranı %0 Vade 3 Ay Toplam Tutar 100.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL GETİRFİNANS - %2.89 FAİZLİ 650.000 TL Faiz Oranı %2,89 Vade 12 Ay Toplam Tutar 650.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL 0% Faizli Fırsat! Faiz Oranı %0 Vade 3 Ay Toplam Tutar 55.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL

FENERBAHÇE'DEN KANTE VE GUENDOUZI'NİN DURUMU BELLİ OLDU!

Süper Lig devi Fenerbahçe'de oynayan N'Golo Kante ve Matteo Guendouzi'nin de Milli Takım kadrosundaki durumları açıklandı. Dünya Kupasına hazırlanan iki isimden Kante kadroda yer alırken, Guendouzi ise kafilede yer almadı.