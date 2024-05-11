Real Madrid teknik direktörü Ancelotti'den Arda Güler hakkında çok konuşulacak ifadeler!

İspanya La Liga’nın 35’inci haftasında Real Madrid deplasmanda Granada’nın konuğu oldu. Geçtiğimiz hafta şampiyonluğunu ilan eden Real Madrid, karşılaşmayı 4-0 kazandı.

ARDA GÜLER GOLÜNÜ ATTI

Madrid forması giyen milli oyuncu Arda Güler karşılaşmada 90 dakika süre alırken, takımının 2’nci golünü de kaydeden isim oldu. Eflatun-beyazlılara galibiyeti getiren golleri 38’inci dakikada Fran Garcia, 45+2’nci dakikada Arda Güler ile 49 ve 58’inci dakikada Brahim Diaz kaydetti.

ANCELOTTI'DEN AÇIKLAMA

Carlo Ancelotti milli futbolcumuz ile ilgili yaptığı açıklamada, "Arda Güler has bir yetenek. Kale önünde çok etkili. Çok basit bir şekilde goller buluyor." ifadelerini kullandı.

Bu sonucun ardından ligde üst üste 8’inci galibiyetini alan Real Madrid puanını 90’a çıkarırken, Granada ise 21 puanda kaldı. Bu müsabaka ile birlikte üst üste 3’üncü kez 11’de başlayan Arda Güler, İspanya La Liga’da çıktığı 8’inci karşılaşmada 3’üncü golünü kaydetmiş oldu.





