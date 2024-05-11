SPOR

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. İspanya La Liga
  4. Real Madrid teknik direktörü Ancelotti'den Arda Güler hakkında çok konuşulacak ifadeler!

Real Madrid teknik direktörü Ancelotti'den Arda Güler hakkında çok konuşulacak ifadeler!

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
11.05.2024 22:34
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Real Madrid, İspanya La Liga’nın 35’inci haftasında deplasmanda Granada’yı 4-0 mağlup etti. İlk 11 başladığı karşılaşmada 90 dakikada forma giyen milli oyuncu Arda Güler, Real Madrid’in 2’nci golünü kaydetti. Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, Arda Güler ile ilgili flaş açıklamalarda bulundu.

Real Madrid teknik direktörü Ancelotti'den Arda Güler hakkında çok konuşulacak ifadeler!
Arda Güler

Arda Güler

TR Türkiye
Yaş: 19 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Real Madrid
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

İspanya La Liga’nın 35’inci haftasında Real Madrid deplasmanda Granada’nın konuğu oldu. Geçtiğimiz hafta şampiyonluğunu ilan eden Real Madrid, karşılaşmayı 4-0 kazandı.

ARDA GÜLER GOLÜNÜ ATTI

GNUVhSMW0AAFBlq

Madrid forması giyen milli oyuncu Arda Güler karşılaşmada 90 dakika süre alırken, takımının 2’nci golünü de kaydeden isim oldu. Eflatun-beyazlılara galibiyeti getiren golleri 38’inci dakikada Fran Garcia, 45+2’nci dakikada Arda Güler ile 49 ve 58’inci dakikada Brahim Diaz kaydetti.

ANCELOTTI'DEN AÇIKLAMA

GNULazGW4AAJoYQ

Carlo Ancelotti milli futbolcumuz ile ilgili yaptığı açıklamada, "Arda Güler has bir yetenek. Kale önünde çok etkili. Çok basit bir şekilde goller buluyor." ifadelerini kullandı.

Bu sonucun ardından ligde üst üste 8’inci galibiyetini alan Real Madrid puanını 90’a çıkarırken, Granada ise 21 puanda kaldı. Bu müsabaka ile birlikte üst üste 3’üncü kez 11’de başlayan Arda Güler, İspanya La Liga’da çıktığı 8’inci karşılaşmada 3’üncü golünü kaydetmiş oldu.

Canlı Skor


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Arda Güler, Real Madrid formasıyla gol atmayı hobi edindiArda Güler, Real Madrid formasıyla gol atmayı hobi edindi
''Dursun Özbek ile farklı düşündüğümüz için yönetimde yokum''''Dursun Özbek ile farklı düşündüğümüz için yönetimde yokum''
Şampiyon Eyüpspor kupasını kaldırdı!Şampiyon Eyüpspor kupasını kaldırdı!
Anahtar Kelimeler:
Arda Güler ancelotti real madrid iyet da,
En Çok Okunan Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ‘emekli ikramiyesi’ raporu

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ‘emekli ikramiyesi’ raporu

Memur zammı 3 tabloda netleşti!

Memur zammı 3 tabloda netleşti!

Arda Güler, Real Madrid formasıyla gol atmayı hobi edindi

Arda Güler, Real Madrid formasıyla gol atmayı hobi edindi

Kayserispor'un uçağına yıldırım isabet etti!

Kayserispor'un uçağına yıldırım isabet etti!

Fenerbahçe'de Ali Koç, 1 dönem daha başkanlığa devam etme kararı aldı!

Fenerbahçe'de Ali Koç, 1 dönem daha başkanlığa devam etme kararı aldı!

Fenerbahçe ve Beşiktaş'tan Dursun Özbek'in açıklamalarına sert cevap!

Fenerbahçe ve Beşiktaş'tan Dursun Özbek'in açıklamalarına sert cevap!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Az çaba ile çok havalı görünün! Çok satan Levi's ürünleri burada

Az çaba ile çok havalı görünün! Çok satan Levi's ürünleri burada

4 çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp intihar etti

4 çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp intihar etti

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Versace, Hermes, Guess... Parfümlerde %50'ye varan indirim

Versace, Hermes, Guess... Parfümlerde %50'ye varan indirim

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.