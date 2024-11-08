Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, Arda Güler tartışmalarına sona verdi! ''Ona daha fazla süre vermek...''

Real Madrid, La Liga'nın 13. haftasında yarın taraftarı önünde Osasuna'yı ağırlayacak. Mücadele öncesi eflatun - beyazlıların tecrübeli çalıştırıcısı Carlo Ancelotti, basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

İşte Carlo Ancelotti'nin açıklamaları;

''TEPKİSİNİ SAHADA GÖRMEK İSTİYORUM''

Kötü gidişatı yarın takımın gerekli tepkiyi göstererek sonlandırmak istediklerini dile getiren Carlo Ancelotti, "Her zaman çözümü bulduğumu söyledim, böyle de düşündük ama teoride kaldı. Bunu pratikte de göstermemiz gerekiyor. Takım olup bitenin farkında. Sorun tespit edildi, çok açık. Yarın sahada bunun tepkisini görmek istiyorum." şeklinde konuştu.

MBAPPE YANITI

Sezon başında büyük beklentilerle transfer edilen ancak bir türlü beklenen performansı gösteremeyen Mbappe hakkında gelen sorulara İtalyan çalıştırıcı, ''Antrenmanlarda iyi. Herkes gibi o da zor bir dönemden geçiyor. Onun yaşadığı sorun herkesin sorunudur. En iyi versiyonumuza ulaşamıyoruz. Bu zor süreci atlatacağına inanıyorum. Aynısını Vinicius, Rodrygo ve Bellingham için de söyleyebilirim. Bu herkes için zor bir an. Sporda yenilgilerin olduğu anlarda bu durumların yaşanması normaldir. Bunu kabul etmelisiniz ama boyun eğemezsiniz. Tam tersine daha dik durmalısınız. Biz şu anda her zamankinden daha birliğiz." yanıtını verdi.

ARDA GÜLER YORUMU

Son maçlarda aldığı süreler iyice azalan Brezilyalı Endrick ve milli futbolcumuz Arda Güler hakkında Ancelotti "Endrick, bence ilk 11'de oynamaya hazır. Çok iyi gidiyor. Antrenmanlarda bize kalitesini gösteriyor. Aynısı Arda için de söylemem gerek. Her ikisi de genç futbolcular ve takım içinde baskı yaratıyorlar. Ancak önceliğimiz şu andaki durumdan en hızlı şekilde çıkmak. Eğer Endrick veya Arda ile başlamak gerekirse bence evet, olabilir. Ama bir kez daha söyleyeyim önceliğimiz bu durumdan çıkmak. O veya bu futbolcuya daha fazla süre vermek değil." ifadelerini kullandı.