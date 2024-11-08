SPOR

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. İspanya La Liga
  4. Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, Arda Güler tartışmalarına sona verdi! ''Ona daha fazla süre vermek...''

Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, Arda Güler tartışmalarına sona verdi! ''Ona daha fazla süre vermek...''

Yağızcan Yaver Yağızcan Yaver Spor Editörü
08.11.2024 19:26
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

İspanya La Liga'nın 13. haftasında Real Madrid yarın sahasında Osasuna'yı konuk edecek. Mücadele öncesi eflatun - beyazlıların Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, basın toplantısı düzenledi. Açıklamalarda bulunan İtalyan teknik adam, takımın genç oyuncuları Arda Güler ve Endrick'in ilk 11'de oynamaya hazır olduklarını ancak önceliklerinin, takımın kötü gidişatını tersine çevirmek olduğunu belirtti.

Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, Arda Güler tartışmalarına sona verdi! ''Ona daha fazla süre vermek...''

Real Madrid, La Liga'nın 13. haftasında yarın taraftarı önünde Osasuna'yı ağırlayacak. Mücadele öncesi eflatun - beyazlıların tecrübeli çalıştırıcısı Carlo Ancelotti, basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

İşte Carlo Ancelotti'nin açıklamaları;

''TEPKİSİNİ SAHADA GÖRMEK İSTİYORUM''

Screenshot_3

Kötü gidişatı yarın takımın gerekli tepkiyi göstererek sonlandırmak istediklerini dile getiren Carlo Ancelotti, "Her zaman çözümü bulduğumu söyledim, böyle de düşündük ama teoride kaldı. Bunu pratikte de göstermemiz gerekiyor. Takım olup bitenin farkında. Sorun tespit edildi, çok açık. Yarın sahada bunun tepkisini görmek istiyorum." şeklinde konuştu.

MBAPPE YANITI

Screenshot_2

Sezon başında büyük beklentilerle transfer edilen ancak bir türlü beklenen performansı gösteremeyen Mbappe hakkında gelen sorulara İtalyan çalıştırıcı, ''Antrenmanlarda iyi. Herkes gibi o da zor bir dönemden geçiyor. Onun yaşadığı sorun herkesin sorunudur. En iyi versiyonumuza ulaşamıyoruz. Bu zor süreci atlatacağına inanıyorum. Aynısını Vinicius, Rodrygo ve Bellingham için de söyleyebilirim. Bu herkes için zor bir an. Sporda yenilgilerin olduğu anlarda bu durumların yaşanması normaldir. Bunu kabul etmelisiniz ama boyun eğemezsiniz. Tam tersine daha dik durmalısınız. Biz şu anda her zamankinden daha birliğiz." yanıtını verdi.

ARDA GÜLER YORUMU

Screenshot_4

Son maçlarda aldığı süreler iyice azalan Brezilyalı Endrick ve milli futbolcumuz Arda Güler hakkında Ancelotti "Endrick, bence ilk 11'de oynamaya hazır. Çok iyi gidiyor. Antrenmanlarda bize kalitesini gösteriyor. Aynısı Arda için de söylemem gerek. Her ikisi de genç futbolcular ve takım içinde baskı yaratıyorlar. Ancak önceliğimiz şu andaki durumdan en hızlı şekilde çıkmak. Eğer Endrick veya Arda ile başlamak gerekirse bence evet, olabilir. Ama bir kez daha söyleyeyim önceliğimiz bu durumdan çıkmak. O veya bu futbolcuya daha fazla süre vermek değil." ifadelerini kullandı.

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
Kylian Mbappe Carlo Ancelotti Arda Güler real madrid
En Çok Okunan Haberler
Salim Güran ile telefon konuşması çıkmıştı! 15 yaşındaki tutuklu tanık olmak istemedi

Salim Güran ile telefon konuşması çıkmıştı! 15 yaşındaki tutuklu tanık olmak istemedi

Antalya'dan korkutan haber! Belediye başkanının oğlu banyoda başından vurulmuş halde bulundu

Antalya'dan korkutan haber! Belediye başkanının oğlu banyoda başından vurulmuş halde bulundu

Skandal paylaşım! Beşiktaş'a ağır hakaretlerde bulundular...

Skandal paylaşım! Beşiktaş'a ağır hakaretlerde bulundular...

Eleştiri yağmuruna tuttu! ''Futbolcu değilsin'' Dedi ve ekledi...

Eleştiri yağmuruna tuttu! ''Futbolcu değilsin'' Dedi ve ekledi...

Bomba iddia: Fenerbahçe'den ayrılmak istiyor! İngilizler duyurdu

Bomba iddia: Fenerbahçe'den ayrılmak istiyor! İngilizler duyurdu

AZ Alkmaar yenilgisi sonrası Fenerbahçe'ye büyük tepki! "Pişmaniye gibi dağıldılar"

AZ Alkmaar yenilgisi sonrası Fenerbahçe'ye büyük tepki! "Pişmaniye gibi dağıldılar"

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Ömürlük yatırım! Columbia montlarda 5000 TL'ye varan indirim

Ömürlük yatırım! Columbia montlarda 5000 TL'ye varan indirim

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Adidas Terrex ayakkabılarda Gülümseten Kasım indirimleri

Adidas Terrex ayakkabılarda Gülümseten Kasım indirimleri

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.