SPOR

Real Madrid Teknik Direktörü Zinedine Zidane istifa etti

İSPANYA HABERLERİ  | 31.05.2018 14:06 | Son Güncelleme

Real Madrid Teknik Direktörü Zinedine Zidane sürpriz bir kararla görevinden istifa etti.

Real Madrid Teknik Direktörü Zinedine Zidane istifa etti

Real Madrid Teknik Direktörü Zinedine Zidane'ın istifa etti. Basın toplantısı düzenleyen Fransız teknik adam, "Görevimden ayrılıyorum. Bu herkes için doğru zaman. Belki bu biraz garip gelebilir ama hepimiz için en iyisi bu. Bu takımın kazanmaya devam etmesi gerekiyor. Üç yıl sonra bir değişikliğin zamanı. Yeni bir ses ve başka yöntemlerle takımın çalışması gerekiyor. Hem futbolcu hem de teknik direktör olarak hep arkamda duran, beni destekleyen taraftarlara çok teşekkür ederim" diye konuştu.

Kulüp Başkanı Florentino Perez de, "Bu habere hazırlıklı değildim. Bugün ben ve taraftarlar için üzücü bir gün. Onun sonuna kadar bizim yanımızda olmasını isterdim. Kendisine adanmışlığı, sevgisi ve bu yıl Real Madrid için yaptığı her şey için teşekkür etmek istiyorum, bu bir veda değil, yine görüşeceğiz" dedi.

2016 Ocak ayında Rafa Benitez'in yerine teknik direktörlüğe getirilen Zidane, İspanyol devini üst üste 3 yıl Şampiyonlar Ligi şampiyonluğuna taşıdı. 2016-17'de de İspanya Ligi şampiyonluğu sevinci yaşayan Fransız çalıştırıcı, 18 Şubat'ta yaptığı açıklamada teknik direktörlüğün ne kadar zor bir görev olduğunu açıklamıştı.

Futbolculuk kariyeri dönemende üç kez dünyanın en iyi futbolcusu seçilen ve dünyanın en iyileri arasında gösterilen Zidane, teknik direktörlük kariyerine 3 UEFA Şampiyonlar Ligi, ikişer FIFA Kulüpler Dünya Kupası, UEFA Süper Kupası, birer lig ve İspanya Süper Kupası sığdırdı.

Futbolculuk kariyerini noktaladıktan sonra teknik direktör olarak spor dünyasında yer almaya devam kararı alan Zidane, önce 2013'te Real Madrid'in altyapı takımının, ardından da 2016'da Real Madrid'in A takımının başına geçti.

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Anahtar Kelimeler:
İspanya zidane real madrid

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Okuyucu Yorumları 6 yorum
Üst üste 3 kez CL’yi al yine de istifa et. Bu dünyada herkes harcanır.
Real Madrid de başarılı hocaların sonu gelmiyor malesef. İstikrar önemli adam3 kere şampiyonlar ligi şampiyonu oldu gene gönderiyorlar. Bence realin başına Conte gelecektir Chelseanin hocası
ne alaka lan şimdi durduk yere kral çorbayı beğenmedi tahtı yaktı gibi :)
oruç başınıza vurdu galiba adam kendi kendine mi iddia etti istafa ettim diye
istifa etti
fransa milli takımının başına geçecek...duyumu paristen aldım, sağlam yerden.
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