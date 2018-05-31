Real Madrid Teknik Direktörü Zinedine Zidane istifa etti

Real Madrid Teknik Direktörü Zinedine Zidane'ın istifa etti. Basın toplantısı düzenleyen Fransız teknik adam, "Görevimden ayrılıyorum. Bu herkes için doğru zaman. Belki bu biraz garip gelebilir ama hepimiz için en iyisi bu. Bu takımın kazanmaya devam etmesi gerekiyor. Üç yıl sonra bir değişikliğin zamanı. Yeni bir ses ve başka yöntemlerle takımın çalışması gerekiyor. Hem futbolcu hem de teknik direktör olarak hep arkamda duran, beni destekleyen taraftarlara çok teşekkür ederim" diye konuştu.

Kulüp Başkanı Florentino Perez de, "Bu habere hazırlıklı değildim. Bugün ben ve taraftarlar için üzücü bir gün. Onun sonuna kadar bizim yanımızda olmasını isterdim. Kendisine adanmışlığı, sevgisi ve bu yıl Real Madrid için yaptığı her şey için teşekkür etmek istiyorum, bu bir veda değil, yine görüşeceğiz" dedi.

2016 Ocak ayında Rafa Benitez'in yerine teknik direktörlüğe getirilen Zidane, İspanyol devini üst üste 3 yıl Şampiyonlar Ligi şampiyonluğuna taşıdı. 2016-17'de de İspanya Ligi şampiyonluğu sevinci yaşayan Fransız çalıştırıcı, 18 Şubat'ta yaptığı açıklamada teknik direktörlüğün ne kadar zor bir görev olduğunu açıklamıştı.