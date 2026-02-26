Real Madrid turladı, Fenerbahçe kasasını doldurdu!

Avrupa’da yoluna doludizgin devam eden Real Madrid, Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turunda Benfica’yı iki maç sonunda saf dışı bıraktı. Portekiz’de oynanan ilk karşılaşmayı 1-0 kazanan İspanyol devi, rövanşta sahasında 2-1’lik galibiyetle tur biletini aldı.

"100'NCÜ MAÇINA ÇIKTI"

Gecenin ayrı bir önemi ise Arda Güler adına yaşandı. Genç yıldız, eflatun-beyazlı formayla 100. resmi maçına çıkarak kariyerinde önemli bir eşiği geride bıraktı. Mücadelede 84 dakika sahada kalan milli futbolcu, performansının yanı sıra kulübüne kazandırdığı ekonomik katkıyla da dikkat çekti.

BONUS DEVREDE

Arda’nın 100. maçına ulaşmasıyla birlikte sözleşmesindeki bonus maddelerinden biri daha devreye girdi. Bu gelişme, eski kulübü Fenerbahçe’nin kasasına 2 milyon euro daha girmesi anlamına geliyor. Böylece sarı-lacivertliler, genç oyuncunun transferinden elde ettiği toplam bonus gelirini 8 milyon euroya çıkardı.

25 MAÇ SONRA BİR BONUS DAHA

2023 yazında 20 milyon euro bonservis ve 10 milyon euroya kadar ulaşan bonus maddeleriyle İspanya’nın yolunu tutan Arda Güler, şu ana dek Fenerbahçe’ye toplamda 28 milyon euro kazandırdı. Sözleşmedeki son 2 milyon euroluk bonusun aktif hale gelmesi için ise 25 maç daha forma giymesi gerekiyor. Bu gerçekleştiği takdirde sarı-lacivertliler, bonus kaleminin tamamını tahsil etmiş olacak ve toplam gelir 30 milyon euroya ulaşacak.

SATILIRSA %20 PAY

Öte yandan anlaşmada yer alan bir diğer kritik madde de sonraki satıştan pay. Buna göre Fenerbahçe, Arda Güler’in ileride gerçekleşecek olası transferinden yüzde 20 oranında gelir elde edecek. Hem sahadaki gelişimi hem de ekonomik katkısıyla dikkat çeken milli yıldız, kulübü adına değer üretmeye devam ediyor.