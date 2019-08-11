SPOR

Real Madrid ve Barcelona Neymar'ın peşinde

FRANSA HABERLERİ  | 11.08.2019 10:58 | Son Güncelleme

Paris Saint-Germain Sportif Direktörü Leonardo, Neymar'ın transfer görüşmeleri nedeniyle Nimes maçında forma giyemeyeceğini duyurdu.

Real Madrid ve Barcelona Neymar'ın peşinde

Paris Saint-Germain Sportif Direktörü Leonardo, Neymar'ın transfer görüşmelerinde son aşamaya gelindiğini ve Brezilyalı oyuncunun bu nedenle Nimes maçı kadrosuna alınmadığını açıkladı.

Leonardo, "Neymar transfer görüşmeleri nedeniyle Nimes maçında forma giyemeyecek. Yapılan görüşmeler artık çok daha ciddi durumda ancak anlaşma yok. Kısa süre içerisinde neler olacağını göreceğiz." açıklamasını yaptı.

REAL VE BARÇA'NIN TRANSFER SAVAŞI

İspanyol medyasının önde gelen spor gazeteleri Marca, AS, Sport ve El Mundo Deportivo, manşetlerini Neymar transferine ayırdı. Bu transfer için Barcelona'nın yanısıra Real Madrid'in de görüşmeler yaptığı yazıldı. İki İspanyol devinin, PSG ile bonservis pazarlığı yapmayı sürdürüyor, Fransız kulübü bu transfer için 120 milyon euro bonservis bedeli talep ediyor.

Barcelona eski yıldızını tekrar takımına katmak isterken, Paul Pogba transferinden sonuç alamayan Real Madrid ise Eden Hazard'ın yanına Neymar'ı da katarak göz alıcı bir hücum hattı oluşturma niyetinde... İspanya spor medyası, bu transferin bu yaz sona ereceği bilgisini de paylaştı.

222 MİLYON EUROLUK REKOR BONSERVİS

2017 yazında 222 milyon euro bonservis karşılığı Barcelona'dan PSG'ye transfer olan 27 yaşındaki Neymar, Fransız ekibinde yalnızca 58 maça çıktı ve 51 gol, 29 asist istatistikleri yakaladı. Neymar, Barça formasıyla ise 186 maçta 105 gol ve 76 asist yapmıştı.

(SPORX)

İşte Orta Doğulu turistlerin yeni gözdesi İşte Orta Doğulu turistlerin yeni gözdesi
Falcao'da son dakika! Müjde gibi sözlerFalcao'da son dakika! Müjde gibi sözler
Yusuf Yazıcı, Lille formasıyla basının karşısındaYusuf Yazıcı, Lille formasıyla basının karşısında
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
real madrid barcelona paris saint germain leonardo

En Çok Okunan Haberler

15 yaşındaki çocuğun şüpheli ölümü

15 yaşındaki çocuğun şüpheli ölümü

Komik bayram mesajları ile sevdiklerinizi güldürün!

Komik bayram mesajları ile sevdiklerinizi güldürün!

Beşiktaş galibiyeti koruyamadı!

Beşiktaş galibiyeti koruyamadı!

F.Bahçe son maçında kayıp! Kupa Sivas'ın

F.Bahçe son maçında kayıp! Kupa Sivas'ın

Beşiktaş'ın yeni transferi İstanbul'a geliyor!

Beşiktaş'ın yeni transferi İstanbul'a geliyor!

Olcay Şahan imzayı atıyor!

Olcay Şahan imzayı atıyor!

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

D&R Ağustos fırsatında %50 ye varan indirimler sizi bekliyor!

D&R Ağustos fırsatında %50 ye varan indirimler sizi bekliyor!

Ribery şoku! O teklifi reddetti

Ribery şoku! O teklifi reddetti

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

Neymar gerçeği ortaya çıktı!

Neymar gerçeği ortaya çıktı!

PSG'de Jordan etkisi

PSG'de Jordan etkisi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Real Madrid ve Barcelona Neymar'ın peşinde

Real Madrid ve Barcelona Neymar'ın peşinde

Falcao'da son dakika! Müjde gibi sözler

Falcao'da son dakika! Müjde gibi sözler

Lille'nin yeni transferi Yusuf Yazıcı Fransız basına tanıtıldı

Yusuf Yazıcı, Lille formasıyla basının karşısında

Bordeaux, Laurent Koscielny ile sözleşme imzaladı

Koscielny resmen Bordeaux'da

Yusuf Yazıcı, Lille formasını giydi

İşte Yusuf'un forma numarası

Badou Ndiaye'nin Monaco'ya transfer olmak üzere olduğu iddia edildi

Ndiaye'nin yeni takımı belli oldu! Sürpriz...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.