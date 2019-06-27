Real Madrid, Walter Tavares'le uzattı

Geride kalan sezonda İspanya Basketbol Ligi'ni şampiyon olarak tamamlayan ve THY Euroleague'de üçüncü olan Real Madrid, yeni sezon transfer çalışmalarını sürdürüyor. Madrid ekibi bu kapsamda iç transferde Yeşil Burunlu oyuncu Walter Tavares'in sözleşmesini uzattı. Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada Taveres'in sözleşmesinin 30 Haziran 2024 yılına kadar uzatıldığı duyuruldu.
27 yaşındaki basketbolcu, THY Euroleague'de geçen sezon 7.4 sayı, 6.2 ribaund ve 1.7 blok ortalamalarıyla mücadele etti.
(ORT-BA-S)
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