SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. İspanya La Liga
  4. Real Madrid yeni transferi 33 yaşındaki Joselu'yu basına tanıttı

Real Madrid yeni transferi 33 yaşındaki Joselu'yu basına tanıttı

20.06.2023 15:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İspanya'nın Real Madrid Kulübü, küme düşen Espanyol'dan satın alma opsiyonuyla kiraladığı 33 yaşındaki İspanyol forvet Jose Luis Mato Sanmartin'i (Joselu lakaplı) basına tanıttı.

"Real Madrid Şehri" adlı kulübün spor tesislerinde yapılan tanıtımda konuşan Joselu, "Real Madrid armasını taşımak bir futbolcu için en büyük onurdur." dedi.

Geçtiğimiz sezon Robert Lewandowski (23) ve Karim Benzema'nın (19) ardından 16 gol ile La Liga'da en fazla gol atan 3. futbolcu olan Joselu, kariyerinin ilk yıllarında 2010-2012 sezonları arasında sadece 1 maçta formasını giydiği Real Madrid'e geri dönmekten çok memnun olduğunu vurguladı.

"Real Madrid'den ayrıldığım günden beri buraya geri dönmeyi düşledim." diyen Joselu, ilk teklif geldiğinde heyecanından dolayı imza atana kadar eşine ve çocuklarına hiçbir şey söylemediğini, eşinin olanlara halen inanamadığını aktardı.

İspanyol futbolcu, Real Madrid'den ayrılan Benzema'nın boşluğunu dolduracağı yönündeki yorumlara katılmadığını ifade ederek, "Hiçbir futbolcunun yerine gelmedim. Tecrübemi ve antrenörümün benden istediklerini sahaya yansıtmak için buradayım. Karim büyük bir futbolcu. Ben başka türde bir futbolcuyum. Fizik yönümü daha fazla kullanan biriyim ve gol atmayı seviyorum. Takıma nasıl bir katkı vereceğimi biliyorum." şeklinde konuştu.

Kadrosundaki önemli futbolculardan Karim Benzema, Marco Asensio, Mariano Diaz ve Eden Hazard ile yollarını ayıran Real Madrid, transfer sezonunun başlamasıyla birlikte hızlı hareket ederek Joselu'dan önce Fran Garcia, Brahim Diaz ve Jude Bellingham'ı kadrosuna kattı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Enes Ünal'a büyük onur! ''Minnettarım''Enes Ünal'a büyük onur! ''Minnettarım''
Süper Lig'in 5. şampiyonu olmuştu! Ertuğrul Sağlam'ın yeni takımı belli oldu...Süper Lig'in 5. şampiyonu olmuştu! Ertuğrul Sağlam'ın yeni takımı belli oldu...
Icardi Arabistan kararını açıkladı! Icardi Arabistan kararını açıkladı!
Anahtar Kelimeler:
real madrid atan yaşında sezon kulübün

En Çok Okunan Haberler

Net asgari ücret 11.402 TL oldu!

Net asgari ücret 11.402 TL oldu!

İstanbul'da tepki çeken görüntü! Sokağın ortasında kimseye aldırış etmeden...

İstanbul'da tepki çeken görüntü! Sokağın ortasında kimseye aldırış etmeden...

O fotoğraf her şeyi ortaya çıkardı! İşte Fenerbahçe'nin yeni hocası

O fotoğraf her şeyi ortaya çıkardı! İşte Fenerbahçe'nin yeni hocası

Milliler kazandı, tüm dünya onları konuştu! Arda Güler manşetlerde: Bu çocuğun ne geleceği var ama...

Milliler kazandı, tüm dünya onları konuştu! Arda Güler manşetlerde: Bu çocuğun ne geleceği var ama...

Erdoğan'dan Arda Güler'e telefon!

Erdoğan'dan Arda Güler'e telefon!

3 dakikada yaptıklarıyla maça damga vurdu!

3 dakikada yaptıklarıyla maça damga vurdu!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

İğrenç olay! Keçiye tecavüz ederken yakalandı

İğrenç olay! Keçiye tecavüz ederken yakalandı

Adidas ayakkabıda indirim! Konforuna hayran kalacaksınız

Adidas ayakkabıda indirim! Konforuna hayran kalacaksınız

Gelin ve kayınpeder arasındaki şort kavgası kabusa döndü

Gelin ve kayınpeder arasındaki şort kavgası kabusa döndü

Dünya onu konuştu! Kendi cenazesinde dirilmişti yeniden öldü

Dünya onu konuştu! Kendi cenazesinde dirilmişti yeniden öldü

Şık tasarım, uzun pil ömrü, gürültü engelleme özelliği... Jabra Elite 4 Kulaklık indirimde

Şık tasarım, uzun pil ömrü, gürültü engelleme özelliği... Jabra Elite 4 Kulaklık indirimde

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.