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Real Sociedad - Olympique Lyon Maçı Öncesi: Sakatlar, Son Durum ve İstatistikler

Real Sociedad, UEFA Avrupa Ligi’nde oynayacağı bu kritik maçta Olympique Lyon ile karşılaşacak. İki takım da formda gelirken, önemli eksiklikler dikkat çekiyor. Maç öncesi son istatistikleri ve önemli detayları haberimizde derledik.

Real Sociedad - Olympique Lyon Maçı Öncesi: Sakatlar, Son Durum ve İstatistikler
Burak Kavuncu
UEFA Avrupa Ligi
Real Sociedad
Perşembe 20:45
05.11.2026
Olympique Lyon
Stadyum: Reale Arena Stadium Yayın: tabii Spor

Real Sociedad ile Olympique Lyon, 5 Kasım 2026 saat 20:45'te Reale Arena Stadium'da karşı karşıya geliyor.

Real Sociedad, UEFA Avrupa Ligi'nde Olympique Lyon ile güçlü bir rekabete girecek. Her iki takım da son dönemde inişli çıkışlı bir performansa sahip.

Lig Durumu

Real Sociedad

5. İspanya La Liga
O
11
G
6
B
1
M
4
P
19
20
Attığı Gol
20
Yediği Gol
0
Averaj

Olympique Lyon

3. Fransa Ligue 1
O
9
G
5
B
2
M
2
P
17
15
Attığı Gol
7
Yediği Gol
+8
Averaj

Gol Durumu (Toplam)

Real Sociedad 20 / 20
Olympique Lyon 15 / 7

İç Saha / Deplasman Performansı

Real Sociedad İç saha
Oynanan Maç
5
G / B / M
3 / 1 / 1
Gol
7 – 7
Olympique Lyon Deplasman
Oynanan Maç
4
G / B / M
1 / 1 / 2
Gol
3 – 4

Real Sociedad (UEFA Avrupa Ligi) son 3 maçta 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet alırken 8 gol atıp 3 gol yedi. (İspanya La Liga) son 5 maçta 4 galibiyet ve 1 mağlubiyet alırken 14 gol atıp 9 gol yedi. Ligde 19 puanla 5. sırada.

Olympique Lyon (UEFA Avrupa Ligi) son 3 maçta 2 galibiyet ve 1 mağlubiyet alırken 5 gol atıp 6 gol yedi. (Fransa Ligue 1) son 5 maçta 3 galibiyet ve 2 mağlubiyet alırken 9 gol atıp 5 gol yedi. Ligde 17 puanla 3. sırada.

Takımların güncel form bilgileri
Real Sociedad M G G G G

tüm kulvarlar

  • 01.11.2026 Athletic Bilbao 2-1 Real Sociedad İspanya La Liga M
  • 25.10.2026 Real Sociedad 2-1 Levante İspanya La Liga G
  • 22.10.2026 Lillestrom 0-6 Real Sociedad UEFA Avrupa Ligi G
  • 18.10.2026 Malaga 2-5 Real Sociedad İspanya La Liga G
  • 15.10.2026 Union St.Gilloise 1-1 Real Sociedad UEFA Avrupa Ligi B
Olympique Lyon G M G M G

tüm kulvarlar

  • 01.11.2026 Olympique Lyon 2-0 Angers Fransa Ligue 1 G
  • 26.10.2026 Paris St Germain 2-0 Olympique Lyon Fransa Ligue 1 M
  • 22.10.2026 TSG Hoffenheim 3-0 Olympique Lyon UEFA Avrupa Ligi M
  • 18.10.2026 Olympique Lyon 2-1 Nice Fransa Ligue 1 G
  • 15.10.2026 Olympique Lyon 3-2 Crystal Palace UEFA Avrupa Ligi G

Maç öncesi değerlendirme

Real Sociedad, ligde son 5 maçında 4 galibiyet alarak dikkat çekiyor. Olympique Lyon ise son 5 maçında 3 galibiyetle sonuçlandı ve ligde üçüncü sırada bulunuyor.

Eksik Oyuncular

Real Sociedad

1 eksik
Alvaro Odriozola Sakat Çapraz Bağlarından Sakat

Olympique Lyon

5 eksik
Nicolas Tagliafico Sakat Adale Problemi
Lois Openda Sakat Bacağı Kırık
Pavel Sulc Sakat Diz Sakatlığı
Mohamed Ouedraogo Sakat Ön Çapraz Bağı Yırtık
Steeve Kango Sakat Beyin Sarsıntısı

Real Sociedad kadrosunda Alvaro Odriozola (Sakat - Çapraz Bağlarından Sakat) yer almıyor.

Olympique Lyon kadrosunda Nicolas Tagliafico (Sakat - Adale Problemi), Lois Openda (Sakat - Bacağı Kırık), Pavel Sulc (Sakat - Diz Sakatlığı), Mohamed Ouedraogo (Sakat - Ön Çapraz Bağı Yırtık) ve Steeve Kango (Sakat - Beyin Sarsıntısı) yer almıyor.

Lig Performansıyla Öne Çıkan Oyuncular
Job Ochieng Real Sociedad 1 Gol 3 Asist
Luka Sucic Luka Sucic Real Sociedad 4 Gol 0 Asist
Mikel Oyarzabal Mikel Oyarzabal Real Sociedad 2 Gol 2 Asist
Carlos Soler Carlos Soler Real Sociedad 1 Gol 3 Asist
Zachary Athekame Zachary Athekame Olympique Lyon 2 Gol 3 Asist
Ernest Nuamah Ernest Nuamah Olympique Lyon 4 Gol 1 Asist
Corentin Tolisso Corentin Tolisso Olympique Lyon 2 Gol 2 Asist
Pavel Sulc Pavel Sulc Olympique Lyon 1 Gol 3 Asist

Real Sociedad kadrosunda en çok gol atan oyuncu 4 golle Luka Sucic, en çok asist yapan oyuncu 3 asistle Job Ochieng. Olympique Lyon kadrosunda en çok gol atan oyuncu 4 golle Ernest Nuamah, en çok asist yapan oyuncu 3 asistle Zachary Athekame.

Sıkça Sorulan Sorular
Real Sociedad - Olympique Lyon maçı ne zaman?

5 Kasım 2026

Real Sociedad - Olympique Lyon maçı saat kaçta?

20:45

Real Sociedad - Olympique Lyon maçı hangi kanalda?

Tabii Spor

Real Sociedad - Olympique Lyon maçında hangi oyuncular eksik?

Alvaro Odriozola, Nicolas Tagliafico, Lois Openda, Pavel Sulc, Mohamed Ouedraogo, Steeve Kango.

Real Sociedad ve Olympique Lyon'un ligde kaç puanı var?

Real Sociedad'ın 19, Olympique Lyon'un 17 puanı var.

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Anahtar Kelimeler:
lyon
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