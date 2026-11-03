Real Sociedad - Olympique Lyon Maçı Öncesi: Sakatlar, Son Durum ve İstatistikler

UEFA Avrupa Ligi Real Sociedad Perşembe 20:45 Olympique Lyon

Real Sociedad ile Olympique Lyon, 5 Kasım 2026 saat 20:45'te Reale Arena Stadium'da karşı karşıya geliyor.

Real Sociedad, UEFA Avrupa Ligi'nde Olympique Lyon ile güçlü bir rekabete girecek. Her iki takım da son dönemde inişli çıkışlı bir performansa sahip.

Lig Durumu Real Sociedad 5. İspanya La Liga O 11 G 6 B 1 M 4 P 19 20 Attığı Gol 20 Yediği Gol 0 Averaj Olympique Lyon 3. Fransa Ligue 1 O 9 G 5 B 2 M 2 P 17 15 Attığı Gol 7 Yediği Gol +8 Averaj Gol Durumu (Toplam) Real Sociedad 20 / 20 Olympique Lyon 15 / 7 İç Saha / Deplasman Performansı RS Real Sociedad İç saha Oynanan Maç 5 G / B / M 3 / 1 / 1 Gol 7 – 7 OL Olympique Lyon Deplasman Oynanan Maç 4 G / B / M 1 / 1 / 2 Gol 3 – 4

Real Sociedad (UEFA Avrupa Ligi) son 3 maçta 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet alırken 8 gol atıp 3 gol yedi. (İspanya La Liga) son 5 maçta 4 galibiyet ve 1 mağlubiyet alırken 14 gol atıp 9 gol yedi. Ligde 19 puanla 5. sırada.

Olympique Lyon (UEFA Avrupa Ligi) son 3 maçta 2 galibiyet ve 1 mağlubiyet alırken 5 gol atıp 6 gol yedi. (Fransa Ligue 1) son 5 maçta 3 galibiyet ve 2 mağlubiyet alırken 9 gol atıp 5 gol yedi. Ligde 17 puanla 3. sırada.

Takımların güncel form bilgileri Real Sociedad M G G G G tüm kulvarlar Athletic Bilbao 2-1 Real Sociedad İspanya La Liga M

Real Sociedad 2-1 Levante İspanya La Liga G

Lillestrom 0-6 Real Sociedad UEFA Avrupa Ligi G

Malaga 2-5 Real Sociedad İspanya La Liga G

Union St.Gilloise 1-1 Real Sociedad UEFA Avrupa Ligi B Olympique Lyon G M G M G tüm kulvarlar Olympique Lyon 2-0 Angers Fransa Ligue 1 G

Paris St Germain 2-0 Olympique Lyon Fransa Ligue 1 M

TSG Hoffenheim 3-0 Olympique Lyon UEFA Avrupa Ligi M

Olympique Lyon 2-1 Nice Fransa Ligue 1 G

Olympique Lyon 3-2 Crystal Palace UEFA Avrupa Ligi G

Maç öncesi değerlendirme

Real Sociedad, ligde son 5 maçında 4 galibiyet alarak dikkat çekiyor. Olympique Lyon ise son 5 maçında 3 galibiyetle sonuçlandı ve ligde üçüncü sırada bulunuyor.

Eksik Oyuncular Real Sociedad 1 eksik Alvaro Odriozola Olympique Lyon 5 eksik Nicolas Tagliafico Lois Openda Pavel Sulc Mohamed Ouedraogo Steeve Kango

Real Sociedad kadrosunda Alvaro Odriozola (Sakat - Çapraz Bağlarından Sakat) yer almıyor.

Olympique Lyon kadrosunda Nicolas Tagliafico (Sakat - Adale Problemi), Lois Openda (Sakat - Bacağı Kırık), Pavel Sulc (Sakat - Diz Sakatlığı), Mohamed Ouedraogo (Sakat - Ön Çapraz Bağı Yırtık) ve Steeve Kango (Sakat - Beyin Sarsıntısı) yer almıyor.

Lig Performansıyla Öne Çıkan Oyuncular Job Ochieng Real Sociedad 1 Gol 3 Asist Luka Sucic Real Sociedad 4 Gol 0 Asist Mikel Oyarzabal Real Sociedad 2 Gol 2 Asist Carlos Soler Real Sociedad 1 Gol 3 Asist Zachary Athekame Olympique Lyon 2 Gol 3 Asist Ernest Nuamah Olympique Lyon 4 Gol 1 Asist Corentin Tolisso Olympique Lyon 2 Gol 2 Asist Pavel Sulc Olympique Lyon 1 Gol 3 Asist

Real Sociedad kadrosunda en çok gol atan oyuncu 4 golle Luka Sucic, en çok asist yapan oyuncu 3 asistle Job Ochieng. Olympique Lyon kadrosunda en çok gol atan oyuncu 4 golle Ernest Nuamah, en çok asist yapan oyuncu 3 asistle Zachary Athekame.