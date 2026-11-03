Real Sociedad - Olympique Lyon Maçı Öncesi: Sakatlar, Son Durum ve İstatistikler

Real Sociedad ile Olympique Lyon, 5 Kasım 2026 saat 20:45'te Reale Arena Stadium'da karşı karşıya geliyor.
Real Sociedad, UEFA Avrupa Ligi'nde Olympique Lyon ile güçlü bir rekabete girecek. Her iki takım da son dönemde inişli çıkışlı bir performansa sahip.
Real Sociedad (UEFA Avrupa Ligi) son 3 maçta 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet alırken 8 gol atıp 3 gol yedi. (İspanya La Liga) son 5 maçta 4 galibiyet ve 1 mağlubiyet alırken 14 gol atıp 9 gol yedi. Ligde 19 puanla 5. sırada.
Olympique Lyon (UEFA Avrupa Ligi) son 3 maçta 2 galibiyet ve 1 mağlubiyet alırken 5 gol atıp 6 gol yedi. (Fransa Ligue 1) son 5 maçta 3 galibiyet ve 2 mağlubiyet alırken 9 gol atıp 5 gol yedi. Ligde 17 puanla 3. sırada.
Real Sociedad, ligde son 5 maçında 4 galibiyet alarak dikkat çekiyor. Olympique Lyon ise son 5 maçında 3 galibiyetle sonuçlandı ve ligde üçüncü sırada bulunuyor.
Real Sociedad kadrosunda Alvaro Odriozola (Sakat - Çapraz Bağlarından Sakat) yer almıyor.
Olympique Lyon kadrosunda Nicolas Tagliafico (Sakat - Adale Problemi), Lois Openda (Sakat - Bacağı Kırık), Pavel Sulc (Sakat - Diz Sakatlığı), Mohamed Ouedraogo (Sakat - Ön Çapraz Bağı Yırtık) ve Steeve Kango (Sakat - Beyin Sarsıntısı) yer almıyor.
Real Sociedad kadrosunda en çok gol atan oyuncu 4 golle Luka Sucic, en çok asist yapan oyuncu 3 asistle Job Ochieng. Olympique Lyon kadrosunda en çok gol atan oyuncu 4 golle Ernest Nuamah, en çok asist yapan oyuncu 3 asistle Zachary Athekame.
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