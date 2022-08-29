realme 4'üncü yıl hedeflerini açıkladı

İSTANBUL (AA) - realme Kurucu ve Üst Yöneticisi (CEO) Sky Li, "Halihazırda 1 milyonluk sevkiyat oranımızla, sektörde ilk 5 konumundayız ancak yapacağımız iyileştirmelerle beraber bu sıralamayı ilk 3’e çıkarmak önceliklerimiz arasında bulunuyor." dedi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, dünyanın en hızlı büyüyen akıllı telefon markası realme, tüketicilerinin son teknolojiye sahip olmaları için çıkış yaptığı ilk günden bu yana erişilebilir teknoloji olma yolunda ilerliyor. realme, özellikle son iki senesinde akıllı telefon ve ekosistem ürünleriyle hizmet verdiği ülkelerde tedarik zincirini geliştirme ve iyileştirmek için çalışmalarını sürdürüyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Sky Li, markanın ilerleyen dönemlerdeki hedeflerinden bahsederek, bundan sonraki süreci kendi içlerinde ikinci aşama olarak adlandırdıklarını aktardı.

realme'nin şimdiye kadar fanlarına ve sektöre kendisini kanıtlamış bir marka olarak bundan sonraki süreci hem kendisi hem de sektörü kalkındırma anlamında faydalı yatırımlarla sürdürecek bir konumda olmayı planladığının altını çizen Li, "İlk günden bugüne kadar kendimize her gün daha fazlasını yapmak için yüzlerce soru sorduk ve elde ettiğimiz tüm bu başarı, ekip çalışmamız ve 140 milyonluk bir aileyle mümkün hale geldi. Akıllı telefon tarafında Simply Better olarak adlandırdığımız stratejiyle, yani fiyat/performans anlamında kullanıcılarımızı mutlu edecek bir planlamayla ilerlemeyi düşünüyoruz.

Bu konuda da en büyük ürün destekçi grubumuz kuşkusuz Numara Serisi. Yine ürünlerimizin sevkiyatı için yapacağımız iyileştirmeleri de Pazar İyileştirme stratejisi altında toplayacağız. Halihazırda 1 milyonluk sevkiyat oranımızla, sektörde ilk 5 konumundayız ancak yapacağımız iyileştirmelerle beraber bu sıralamayı ilk 3’e çıkarmak önceliklerimiz arasında bulunuyor. realme sahip olduğu akıllı telefon ve AioT ürün seçenekleriyle bu uzun yolculukta kullanıcılarıyla beraber olmaya son derece kararlı." ifadelerini kullandı.

- realme, en iyi 6. telefon markası

Açıklamada görüşleri yer alan realme Başkan Yardımcısı Madhav Sheth, 2018 yılında kurulan realme'nin genç kimliğiyle büyük işler ortaya koyduğunun altını çizdi.

Şirketin 2021 yılı sonunda yani yalnızca üç yıl içinde 30 pazarda en iyi 5 akıllı telefon markasından biri haline dönüştüğünü aktaran Sheth, "Çin dahil olmak üzere dünya çapında 61 pazara girdi. Misyon olarak teknolojide trend belirleyici bir yerde bulunmayı amaçlayan realme, AR-Ge ve pazarlama alanında yaptığı yatırımlarla bu hedefini daha da güçlendirmektedir. realme, 14 pazarda ortalama olarak yıllık yüzde 13 büyüme oranına sahip. Ağustos ile beraber 4. yılına giren realme'nin dünya çapındaki en iyi 6 telefon markasından biri konumda olmasından gurur duyuyoruz." açıklamasında bulundu.

2022’nin ilk çeyreğinde realme’nin Türkiye’de yüzde 140’dan fazla sevkiyat büyümesi sağlamasıyla daha da heyecan duyduklarını aktaran Sheth, "En son teknolojileri daha erişilebilir hale getirmek için endüstri standartlarını yeniden tanımlıyoruz. Sadece 3 yılda 100 milyon telefon kilometre taşına en hızlı ulaşan global akıllı telefon markası olarak, her gün daha da fazlasını elde etmek için çabalayacağız.

Bu doğrultuda Ar-ge yatırımlarımızı geçen seneye oranla yüzde 58 artırarak, keyifli bir tecrübeye de odaklanmayı sürdürdük. realme artık kurulum aşamasından çıkıp, kendisini anlatabildiği bir konuma gelerek büyüme hedeflerini daha da net adımlarla sürdürmeye devam edecek. Her pazarın dinamiklerinin farklı olması gibi müşteri beklentilerinin de farklı olduğunu bilen bir marka olarak, yerel çalışmalara elimizden geldiğince destek olacağımızı da belirtmek isteriz." yorumunu yaptı.

