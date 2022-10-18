realme Buds T100 Türkiye’de

İSTANBUL (AA) - Akıllı telefon markası realme, üstün bir ses deneyimi, yenilikçi tasarım ve rekabetçi fiyatı bir arada sunan realme Buds T100 kablosuz kulaklığını Türkiye pazarında kullanıcıların beğenisine sunuyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, realme Buds T100, üstün bir ses deneyimi için kulaklıktan alınan performansı artıracak yenilikçi özelliklerle donatıldı.

Kulaklıkta yer alan 10 mm dinamik bas sürücüleri önemli bir bas performansı sergilerken, PEEK+TPU titanyum kaplı kompozit kapak diyaframları kulaklıktan derin ve katmanlı bir bas sesi almayı sağlıyor. AI ENC arka plan gürültüsü önleyici algoritma ise kalabalık bir caddeden toplu taşımaya kadar nerede olunursa olunsun hem çevreden gelen sesleri önleyerek hem de mikrofonda konuşma dışındaki sesleri engelleyerek kesintisiz aramalar gerçekleştirmeye yardımcı oluyor.

Ses Güçlendirme modu ise daha güçlü baslar ve net vokaller için kulaklığın ses seviyesini 102dB’e kadar yükseltiyor. Ayrıca Buds T100, dünyanın önde gelen ses algoritması Dirac iş birliğinde geliştirilen ve realme Link uygulaması üzerinden kullanılabilen Gerçek HD Ses özelliği sayesinde gerçek bir konser deneyimini tüm ayrıntılarıyla yaşamayı sağlıyor.

realme Buds T100 yalnızca müzik ve aramalarında değil, oyunlarda da güçlü bir performans sağlıyor. Kulaklıktan alınan maksimum ses seviyesini artıran Ses Güçlendirme Modu ve sesi tüm ayrıntılarıyla duymaya yardımcı olan Gerçek HD Ses özelliği oyun deneyimini bir adım ileri taşıyor. Oyun Modu aktif hale getirildiğinde ise Buds T100 88ms düşük gecikme ile çalışarak sorunsuz ve akıcı bir oyun deneyiminin tadını çıkarmaya yardımcı oluyor.

realme Buds T100 yalnızca sunduğu yüksek ses kalitesi ile değil, tasarımı ve kullanıcı dostu özellikleri ile de dikkati çekiyor. Birinci sınıf dayanıklı malzemeden üretilen Buds T100 dokunmatik kontrolleri ve ergonomik yapısı ile kolay bir kullanım sağlarken her kullanıcının aradığını bulacağı yenilikçi tasarım alternatifleri sunuyor.

IPX5 Su Direnci özelliği ise kulaklığın beklenmeyen durumlarda suya karşı dayanıklı olmasını sağlıyor. 400 mAh kapasiteli kutusu ile 28 saate kadar aktif kullanım olanağı sunan Buds T100, tek şarj ile durmadan 6 saate kadar müzik dinleyebilme imkanı sunuyor.

realme Buds T100, Mediamarkt, Teknosa, Vatan, Türk Telekom, Turkcell kanallarında satışa sunuluyor.

