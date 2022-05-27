Realme GT NEO 2 ve realme Buds Air 3 Türkiye’de satışta

İSTANBUL (AA) - Realme GT NEO 2, gün içinde Vatan Bilgisayar ve Mediamarkt kanallarında satışa sunulacak.

Realme'den yapılan açıklamaya göre, realme’nin en yenilikçi akıllı telefonlarından biri olma özelliğini taşıyan GT NEO 2, sahip olduğu inovatif detaylar ve üstün performans sağlayan teknik özellikleri ile hem teknoloji meraklılarını hem de performans tutkunlarını memnun edecek.

Gücünü Qualcomm’un en yeni 8 serisi işlemcisi olan Snapdragon 870 5G’den alan realme GT NEO 2, 7nm işleme teknolojisi ve 3.2Ghz CPU, 670MHz GPU hızı sayesinde oyun ve uygulamalarda her an etkileyici bir performans sergiliyor.

Telefonun CPU performansını ve dokunma yenileme hızını artıran GT Mode 2.0 sayesinde ise oyun keyfi hiç hız kesmeden devam ediyor.

Oyun deneyimini bir üst seviyeye taşıyacak bir diğer özellik olan Dokunsa Motor teknolojisi ise akıllı telefonun içinde yer alan titreşim motorları ile oyun oynarken çok daha duyarlı ve güçlü geri bildirimler almayı sağlıyor. 5000 mAh büyüklüğündeki batarya 65W SuperDart Hızlı Şarj teknolojisi ile GT NEO 2 yalnızca 36 dakikada yüzde 100 şarj olabiliyor.

Dinamik RAM genişletme özelliği ile 12 GB olan RAM 19 GB’a kadar genişletilebilerek en zorlayıcı anlarda dahi performans kaybının önüne geçiyor. HDR10+ destekli 6.63” 1080 x 2400 çözünürlüklü AMOLED ekran gerçeğe yakın canlılıkta sunduğu görüntü ile akıcı ve pürüzsüz bir görüntü sağlıyor.

Realme’nin akıllı telefonlarının yanında ekosistem ürünleri de Türkiye pazarında yerlerini bulmaya devam ediyor.

GT NEO 2 ile aynı gün satışa çıkacak olan realme Buds Air 3, 42dB Gürültü Önleme özelliği ve 30 saate varan oynatma süresi ile her ortamda kesintisiz bir müzik deneyimi sunuyor. Bluetooth 5.2 desteği sayesinde hızlı ve güçlü bir bağlantı sağlayan Buds Air 3, oyun modunda 88ms gecikme ile oyun oynarken dahi performanstan ödün vermeden hafif ve kablosuz bir kulaklık kullanma imkanı sağlıyor. Akıllı dokunmatik kontrolleri, su geçirmez dayanıklı yapısı ve müziği tam anlamıyla hissetmeyi sağlıyor.

Realme GT NEO 2 bugün realme Youtube ve Facebook kanallarında gerçekleşecek online lansman sonrasında Vatan Bilgisayar ve Mediamarkt’ta tüm kullanıcıların beğenisine sunulacak. realme Buds Air 3 ise Vatan Bilgisayar kanalında satışa sunulacak.

