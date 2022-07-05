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realme, Kurban Bayramı boyunca pek çok ürün için özel fiyatlar sunuyor

05.07.2022 13:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

realme, Kurban Bayramı boyunca pek çok ürün için özel fiyatlar sunuyor

İSTANBUL (AA) - Akıllı telefon markası realme C11 2021, C21Y, C25Y ve daha pek çok akıllı telefon modelini kapsayan indirimler fırsatı ile müşterilerin karşına çıkıyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, realme, Kurban Bayramı boyunca pek çok ürün için özel fiyatlar sunuyor.

realme C11 2021, 5000 mAh uzun ömürlü pil sayesinde kullanıcılara uzun süre kesilmeyen bir akıllı telefon deneyimi vadediyor. Büyük pili ile 43 güne kadar bekleme süresi sunan C11, OTG Ters Şarj özelliği ile pillerde oluşan zaman geçtikçe performans azalması problemini de ortadan kaldırıyor.

6,5” geniş ekranı ile oyun ve video deneyimini bir üst seviyeye taşıyacak olan realme C11 2021, şimdi Vodafone mağazada 150 TL, MediaMarkt'ta 100 TL, Teknosa'da 100 TL ve Vatan Bilgisayar'da ise 100 TL indirimli fiyatıyla satılıyor.

8 çekirdekli Unisoc T610 işlemcisi sayesinde mobil oyuncular dahil tüm kullanıcıları performansıyla kendine hayran bırakan yerli üretim realme C21Y de indirime giren ürünler arasında bulunuyor. 6.5” HD+ mini çentikli ekranı sayesinde daha sürükleyici bir oyun ve video deneyimi sunan C21Y, Süper Gece Çekimi Modu destekli yapay zekalı üçlü kamera sistemi ile de gece gündüz demeden dikkat çekici canlılıkta fotoğraflar çekiyor. realme C21Y Vodafone mağazada 68 TL, MediaMarkt'ta 100 TL, Teknosa’da 100 TL, Vatan Bilgisayar'da ise 100 TL indirimli fiyatıyla satışta.

Yerli üretim akıllı telefonlarıyla yüksek performans ve uygun fiyatları bir arada sunan realme, C25Y'nin indirimli fiyatıyla her kesimden kullanıcıyı etkilemeyi hedefliyor. 8 çekirdekli Unisoc T618 işlemcisi ile oyun ve uygulamalarda üstün performans sergileyen C25Y, yüzde 88,7 ekran-gövde oranına sahip 6.5” büyüklüğündeki ön paneli sayesinde video ve oyun deneyimlerini de bir adım ileri taşıyor. Aynı zamanda yapay zeka destekli 50 MP kamerasıyla unutulmaz fotoğraflar çekmeye de yardımcı olan C25Y, şimdi MediaMarkt'ta 100 TL, Teknosa'da 100 TL, Vatan Bilgisayar'da ise 100 TL indirimli fiyatıyla satılıyor.

C11 2021, C21Y ve C25Y için farklı noktalarda yapılan tüm bu indirimlerin yanı sıra realme, Türk Telekom'da tüm akıllı telefonlar için sürpriz bir indirim daha yapıyor. Kurban bayramı boyunca geçerli olacak indirimler kapsamında tüm realme marka akıllı telefonlar, Türk Telekom mağazalarında 99 TL indirimli şekilde satılacak.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

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