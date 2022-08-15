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realme’den yepyeni akıllı saat S100

15.08.2022 12:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kan oksijen seviyesi, nabız ve vücut ısısı monitörü sayesinde fit bir hayata ulaşmayı kolaylaştıracak realme Watch S100, 12 günlük pil ömrü sunuyor

İSTANBUL (AA) - realme, her geçen gün sunduğu farklı ekosistem ürünlerine bir yenisini daha ekleyerek, Watch S100 ile herkesin sağlıklı ve akıllı bir hayata ilk adımını atmasını sağlayacak.

realme açıklamasına göre, realme Watch S100 şık tasarımı, dayanıklı yapısı, yenilikçi özellikleri ve uzun ömürlü pili ile kullanıcıları her yönüyle etkileyecek bir deneyim sunacak. Üstün özellikler ve rekabetçi fiyatları bir arada sunmaya devam eden realme, S100 Watch ile fit bir hayata adım atmak isteyen herkesin akıllı saat sahibi olmasına yardımcı olacak.

realme Watch S100, sağlıklı bir yaşam sürmek isteyen herkesin ihtiyacı olduğu verileri sağlayacak özelliklerle donatıldı. realme Watch S100, koşu, yürüyüş, bisiklet, futbol, basketbol, dans, yoga gibi 24 farklı spor modu ile egzersiz verilerini doğru bir şekilde izler ve analiz ediyor.

Kullanıcılar egzersiz sırasında dikkat dağınıklığı yaşamadan sporuna odaklanabilir ve realme Watch S100 spor verilerini kaydederken, keyifle sporlarını tamamlayabiliyor. Adımsayar, cilt sıcaklığı ölçümü, kan oksijen doygunluğu ölçümü ve nabız ölçümü özelliklerine sahip olan realme Watch S100, vücut verilerini 7/24 takip ederek bu değerlerdeki değişimleri anlık olarak takip edebilmeyi sağlıyor.

Profesyonel düzeyde ölçüm yapan sensörleri ile realme Watch S100, her an sağlığının zirvesinde kalınmasına yardımcı oluyor ve uyku kalitesi monitörü sayesinde uyku alışkanlıklarını düzenleyebilmek için gece uykularını izliyor ve topladığı veriler ile uyku analizleri oluşturuyor.

- realme Watch S100, 17 Ağustos'ta satışta

realme Watch S100, 260 mAh pili sayesinde tek şarjda 12 güne kadar kesintisiz bir kullanım ömrü sunuyor. Bu sayede kullanıcıları uzun yolculuklarında dahi hiç düşünmeden realme Watch S100’ü koluna takıp şarj problemi olmadan kullanabiliyor.

Aynı zamanda 1.69 inç (4,3 cm) geniş ve parlak ekrana sahip Watch S100, özelleştirilebilir yüzlerce saat yüzü arasından birini seçerek etkileyici canlılıkta ekranlar yaratılmasına olanak tanıyor.

Ayrıca hava durumu tahminlerini görüntüleyebiliyor, bağlı bulunduğu akıllı telefonların müzik, kamera, fener gibi özelliklerini kontrol edebiliyor ve "telefonumu bul" özelliğini aktifleştirebiliyor.

Sağlam bir kullanım deneyimi için metalik yüzeyli birinci sınıf bir kadran ve "IP68 1,5 Metre Suya Dayanıklılık" özellikleri ile donatılmış realme Watch S100 şık görünüşüyle her koşulda dikkat çekmeyi başarıyor.

realme Watch S100, 17 Ağustos Çarşamba günü itibarIyla MediaMarkt, Vatan, Teknosa kanallarında satışa sunuluyor.

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