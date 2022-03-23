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realme'nin yeni akıllı telefonları GT Master ve C25Y Türkiye'ye geliyor

23.03.2022 10:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

realme'nin yeni akıllı telefonları GT Master ve C25Y Türkiye'ye geliyor

İSTANBUL (AA) - Akıllı telefon markası realme, amiral gemisi segment ürünü GT Master ve yerli üretim C25Y ile Türkiye pazarına girmeye hazırlanıyor.

realme açıklamasına göre, şirket, kullanıcılar tarafından uzun zamandır beklenen yeni amiral gemisi GT Master Edition'u yarın Hepsiburada'ya özel fiyatlarla ay beyazı, gezgin gri ve şafak mavisi renk seçenekleri ile satışa sunacak.

realme'nin en yeni lokal üretim akıllı telefonu C25Y ise buzul mavisi ve metal grisi renk seçenekleri ile Türkiye pazarında; Mediamarkt, Teknosa ve Vatan Bilgisayar kanallarında satışta.

Tasarımı, yüksek performanslı Snapdragon 778 5G işlemcisi ve 65W Süperdart hızlı şarj özelliğine sahip 4300 mAh bataryası ile dikkati çeken GT Master Edition, şık bir görünümün yanında akıcı bir oyun deneyimi de vadediyor. TÜV Rheinland Yüksek Güvenilirlik Sertifikası'na sahip yerli üretim C25Y ise 5000 mAh güçlü bataryası ve Unisoc T618 işlemcisi ile tüm kullanıcılara "üstün performans" deneyimi sunmayı amaçlıyor.

Ultra geniş açılı lens ve makro lens içeren 64MP ana kamera sistemi ve 32MP Sony selfie kamerası ile anıları kristal netliğinde ölümsüzleştirmeyi sağlayan GT Master Edition, 8 GB RAM, 256 GB ROM ve Adreno 642L grafik işlemci ünitesi ile oyunlarda üstün performans sağlıyor.

16,33 santimetrem/6,43 inç Samsung Super AMOLED 120Hz FHD+ ekran ile gelen GT Master, özel sıvı soğutma teknolojisi sayesinde uzun süre ısınmadan yüksek performansta oyun deneyimi sunuyor.

- realme C25Y

Türkiye'de ürettiği ürünleriyle kullanıcılarını hem fiyat hem performansıyla etkilemeyi başaran realme, son yerli üretim akıllı telefonu C25Y'yi Türkiye pazarında satışa sundu.

Üstün performansı düşük fiyata kullanıcılarla buluşturacak olan realme C25Y, yüksek performanslı Unisoc T618 8 çekirdekli işlemci kullanıyor. 4 GB LPDDR4X RAM ve 128 GB ROM'un yanında 850 Mhz frekanslı ARM Mali-G52 grafik işlemci ünitesinden güç alıyor. 16,5 santimetre/6.5 inç büyük ekranı ve yüzde 88,7 ekran-gövde oranıyla realme C25Y, oyun oynarken ve video izlerken üstün bir deneyim sunuyor.

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