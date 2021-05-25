Rebrov, Fenerbahçe ile görüşüyor iddiası!

Fenerbahçe'de yeni sezonda takımı kimin çalıştıracağı ile ilgili farklı senaryolar ve haberler gelmeye devam ediyor.

Fenerbahçe'de dün Emre Belözoğlu'nun futbolcularla birlikte kulüp binasına giderek başkan Ali Koç'la görüşme yaptığı ileri sürüldü.

Bir iddia da Ukrayna basınından geldi. Football24TV'nin verdiği habere göre Ferencvaros teknik direktörü Sergiy Rebrov, Fenerbahçe ile görüşmeler yapıyor.

Haberde, Rebrov'un Ferencvaros yönetiminde yer alan bazı isimlerle yaşadığı anlaşmazlıklar sebebiyle ayrılmak istediği ifade edildi.

Sergiy Rebrov, 2002-2004 yılları arasında Fenerbahçe'de 38 maç oynamış ve 4 gol atmıştı.

