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Rebrov, Fenerbahçe ile görüşüyor iddiası!

25.05.2021 12:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe'de son günlerde teknik direktör kim olacağı merak edilen konular arasında. Sarı lacivertlilerde teknik direktörlük konusunda sürpriz bir iddia ortaya atıldı.

Rebrov, Fenerbahçe ile görüşüyor iddiası!

Fenerbahçe'de yeni sezonda takımı kimin çalıştıracağı ile ilgili farklı senaryolar ve haberler gelmeye devam ediyor.

Fenerbahçe'de dün Emre Belözoğlu'nun futbolcularla birlikte kulüp binasına giderek başkan Ali Koç'la görüşme yaptığı ileri sürüldü.

Bir iddia da Ukrayna basınından geldi. Football24TV'nin verdiği habere göre Ferencvaros teknik direktörü Sergiy Rebrov, Fenerbahçe ile görüşmeler yapıyor.

Haberde, Rebrov'un Ferencvaros yönetiminde yer alan bazı isimlerle yaşadığı anlaşmazlıklar sebebiyle ayrılmak istediği ifade edildi.

Sergiy Rebrov, 2002-2004 yılları arasında Fenerbahçe'de 38 maç oynamış ve 4 gol atmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe Futbol Kulübü Emre Belözoğlu
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