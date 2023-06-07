Recep İvedik 2 konusu nedir, oyuncuları kimler? Recep İvedik 2 nerede ve kaç yılında çekildi? Bu akşam TV'de

Recep İvedik 2 filmi bu akşam FOX tv ekranlarında yayınlanacak. Filmi tekrar izlemek veya ilk kez seyredecek olanlar Recep İvedik 2 filmi hakkındaki merak edilen soruların yanıtlarını araştırıyorlar. Recep İvedik film serisi oldukça sevilen ve geniş bir kitleye sahip olan filmler arasında yer alıyor. Recep İvedik serisi ara ara tv ekranlarında yer alıyor. Peki, Recep İvedik 2 konusu nedir, oyuncuları kimler? Recep İvedik 2 filmi nerede ve ne zaman çekildi?

RECEP İVEDİK 2 KONUSU NEDİR?

Recep'in tek yakını, kıllı, yaşlı ve zamanını PlayStation oynayarak geçiren babaannesidir. Babaannesi Recep'in yaşadığı sarhoş, aylak ve avare hayatı bırakıp iş bulmasını, evlenmesini ve saygınlık kazanmasını ister. Recep babaannesinin isteklerini yerine getirmek için harıl harıl iş aramaktadır. Recep İvedik her işe gider, gittiği işlerde de ortalığı birbirine katar. Kuzeni Hakan'ın yakın çevresi çok geniş olduğu için sahip olduğu iş yerinde ona yeni bir iş verir. Torpilli Recep, bir yandan iş yerinde çeşitli maceralar yaşarken bir yandan da işi öğrenecektir.

RECEP İVEDİK 2 OYUNCULARI KİMLER?

Şahan Gökbakar

Gülşen Özbakan

Efe Babacan

Çağrı Büyüksayar

Asiye Dinçsoy

Zeynep Çamcı

RECEP İVEDİK 5 NEREDE VE NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

Recep İvedik 2, 2008'de vizyona girdi. Çekimlerde İstanbul'da çeşitli mekanlar kullanılmıştır.

