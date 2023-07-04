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Recep İvedik 3 oyuncuları kimdir, konusu nedir? Kahkaha tufanı Recep İvedik 3 filmi ne zaman, nerede çekildi?

04.07.2023 18:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Recep İvedik 3 filmi bu akşam televizyon izleyicilerine eğlence dolu dakikalar yaşatacak. Filmin başrolü olan Şahan Gökbakar aynı zamanda senaristlerden biri. Recep İvedik 3 filmini seyretmek isteyenler şimdiden konusu ve oyuncuları gibi detayları arama motorlarında sorgulamaya başladılar. Peki, Recep İvedik 3 oyuncuları kimdir, konusu nedir? Kahkaha tufanı Recep İvedik 3 filmi ne zaman, nerede çekildi?

Recep İvedik 3 oyuncuları kimdir, konusu nedir? Kahkaha tufanı Recep İvedik 3 filmi ne zaman, nerede çekildi?

Recep İvedik serisinin üçüncü filmi olan Recep İvedik 3 bu akşam FOX TV ekranlarında yayınlanacak. yönetmenliğini Şahan Gökbakar'ın kardeşi Togan Gökbakar, yapımcılığını ise Faruk Aksoy üstlenmiştir. Her serisinde izlenme rekorları kıran Recep İvedik üçüncü filmi ile ekranlara gelecek. İşte Recep İvedik 3 filmi hakkında tüm detaylar...

RECEP İVEDİK 3 KONUSU NEDİR?

Film, canı sıkılan Recep İvedik'in sıkıntıdan kurtulmak için cinci hoca, psikolog, karate kursu, flüt kursu, avcılık, kütüphane, paintball, tiyatro ile can sıkıntısından kurtulma maceralarını anlatmaktadır.

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RECEP İVEDİK 3 FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

Şahan Gökbakar

Zeynep Çamcı

Sevim Yatlılar

RECEP İVEDİK 3 NE ZAMAN ÇIKTI, NEREDE ÇEKİLDİ?

Recep İvedik 3, 12 Şubat 2010'da vizyona girmiştir. Filmde Recep karakterinin oturduğu ev İstanbul'un Güngören ilçesindedir.

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