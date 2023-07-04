Recep İvedik 3 oyuncuları kimdir, konusu nedir? Kahkaha tufanı Recep İvedik 3 filmi ne zaman, nerede çekildi?

Recep İvedik serisinin üçüncü filmi olan Recep İvedik 3 bu akşam FOX TV ekranlarında yayınlanacak. yönetmenliğini Şahan Gökbakar'ın kardeşi Togan Gökbakar, yapımcılığını ise Faruk Aksoy üstlenmiştir. Her serisinde izlenme rekorları kıran Recep İvedik üçüncü filmi ile ekranlara gelecek. İşte Recep İvedik 3 filmi hakkında tüm detaylar...
Film, canı sıkılan Recep İvedik'in sıkıntıdan kurtulmak için cinci hoca, psikolog, karate kursu, flüt kursu, avcılık, kütüphane, paintball, tiyatro ile can sıkıntısından kurtulma maceralarını anlatmaktadır.
Şahan Gökbakar
Zeynep Çamcı
Sevim Yatlılar
Recep İvedik 3, 12 Şubat 2010'da vizyona girmiştir. Filmde Recep karakterinin oturduğu ev İstanbul'un Güngören ilçesindedir.