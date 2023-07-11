RECEP İVEDİK 4 KONUSU VE OYUNCULARI! Recep İvedik 4 nerede ve ne zaman çekildi?

Receep İvedik 4 filmi bu akşam FOX TV ekranlarında yayınlanacak. Komedi türündeki Recep İvedik 4 filminin başrollerinde Şahan Gökbakar, Ali İhsan Varol, İrfan Kangı gibi oyuncular yer alıyor. Yayınlandığı dönem büyük ses getiren film yaklaşık 72 milyon TL hasılat elde etti. İşte Recep İvedik 4 filmi hakkında detaylı bilgiler...
Küçüklüğünden beri futbol oynadığı sahanın müteahhite satıldığı öğrenen Recep İvedik, bu arsayı geri almak için maceraya girişir. Girişimleri başarısızlıkla sonuçlanan İvedik en sonunda, büyük ödüllü ada yarışmasına başvurur. Filmde, Recep İvedik'in ada macerası işlenir.
Şahan Gökbakar-Recep İvedik
Ali İhsan Varol
İrfan Kangı-İrfan Bey (Issız ada sunucusu)
Cem Korkmaz-Halil İbrahim
Halil İbrahim Yılmaz-Necati
Barış Bulut-Taylan
Gülşah Yanaş-Gaye
Berna Üçkaleler-Simge
Aziz Karakaya-Apaçi Serkan
Ekrem Aral Tuna-Arif
Ece İncebay-Aslıhan
Caner Tanrıverdi-Cenk
Serkan Sağdıç-Burak
2014'te vizyona giren film, Maldivler'in Robinson ve Fun adlı adalarında çekildi.