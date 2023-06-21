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Recep İvedik 6 oyuncuları kimler, konusu nedir? Recep İvedik 6 ne zaman ve nerede çekildi?

21.06.2023 19:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Recep İvedik 6 filminin konusu ve oyuncuları gibi detaylar merak edildi. Vizyona girdiği günden itibaren çok konuşulan Recep İvedik serisi bu kez 6. filmiyle televizyon erkanlarında olacak. Peki, Recep İvedik 6 oyuncuları kimler, konusu nedir? Recep İvedik 6 ne zaman ve nerede çekildi?

Recep İvedik 6 oyuncuları kimler, konusu nedir? Recep İvedik 6 ne zaman ve nerede çekildi?

Recep İvedik 6 filmi bu akşam FOX TV ekranlarında yayınlanacak. Filminin yönetmenliğini Togan Gökbakar yaparken, senaristliğini Togan Gökbakar ve Şahan Gökbakar birlikte üstlenmektedir. Başrollerinde Şahan Gökbakar, Nurullah Çelebi, Somer Karvan gibi isimlerin yer aldığı yerli komedi filmi Recep İvedik 6'yı izlemek isteyen seyirciler konusu ve oyuncuları gibi detayları hızla sorguluyorlar. İşte Recep İvedik 6 filmi hakkındaki detaylar...

RECEP İVEDİK 6 KONUSU NEDİR?

Recep İvedik 6, Konya'ya giderken kendisini Kenya'da bulan Recep İvedik'in maceralarını konu ediyor. Recep İvedik'in hayatı kendisine gelen bir davet ile bambaşka bir hal alır. Davet ile Recep İvedik, kuru fasulye festivaline çağırılmaktadır. Daveti memnuniyetle karşılayan Recep, arkadaşı Nurullah'ı da yanına alarak Konya'ya doğru yola koyulur. Daha yolculuğa başlar başlamaz türlü talihsizlikler yaşayan ikili, yolculuğun sonunda kendilerini Konya yerine Kenya'da bulur.

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Seyahat acentesinin hatası sonucu Kenya'ya gelen Recep ve Nurullah, Türkiye'ye geri dönmenin yolunu arar. Bilmedikleri bir coğrafyada bulunan Recep ile Nurullah, kendilerini birden iki düşman yerli kabilenin arasında bulur. Kendisine has yöntemlerle içinde bulunduğu vahşi dünyada ayakta kalmaya çalışan Recep'in başına bu süreçte birbirinden ilginç olaylar gelir.

RECEP İVEDİK 6 OYUNCULARI

Şahan Gökbakar -Recep İvedik
Nurullah Çelebi -Nurullah
Somer Karvan -Tur Rehberi
Chidi Benjamin John -Nahu Şef
Kepsin Misodi Teke -Hunkutu Şef
Mbaye Diend -Songa
Lorraine Kadye -Zouya
Mustafa Dok -Tefo

RECEP İVEDİK 6 NE ZAMAN VE NEREDE ÇEKİLDİ?

Recep İvedik 6 filminin çekimleri 3 Eylül 2018'de başladı. Çekimlerin bir bölümü Bursa'nın Karacabey ilçesindeki Longoz Ormanı'nda yapıldı. Galası 6 Kasım 2019'da Kanyon Alışveriş Merkezi'nde yapılan film, 8 Kasım 2019'da vizyona girdi.

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