RECEP İVEDİK KONUSU VE OYUNCULARI: Serinin ilk filmi Recep İvedik konusu nedir, oyuncuları kimdir?

Recep İvedik filmi konusu ve oyuncuları sinema severler tarafından araştırılıyor. Bu akşam saat 20.00'de FOX TV'de ekrana gelecek olan serinin ilk filmi Recep İvedik, merakla bekleniyor. Fantastik tarzı ve ilgi çekici konusu ile dikkat çeken filmin yönetmenliğini Togan Gökbakar yapıyor. İşte Togan Gökbakar'in yönettiği Recep İvedik filmi ile ilgili merak edilenler...
Adamın biri yolda cüzdanını düşürür, sokaklarda yaşayan başka bir adam tam cüzdanı kapıp kaçacakken Recep İvedik onunla mücadeleye girer. Sonunda, sahibine teslim etmek üzere, evsiz adamın elinden cüzdanı almayı başaran Recep İvedik kafasını çevirdiği anda cüzdan sahibinin çoktan gittiğini farkeder. Akşam evinde televizyon seyreden Recep İvedik, cüzdanın Antalyalı çok önemli bir iş adamına ait olduğunu öğrenince arabasına atlar ve güneye doğru yola koyulur. Yol boyunca birbirinden komik sürprizlerle karşılaşan Recep İvedik en sonunda Antalya’ya varmayı başarır ve cüzdanı turizmci Muhsin Bey’e teslim eder.
İş adamının ısrarlarına rağmen Recep İvedik ne para almayı kabul eder ne de otelde kalmayı... Fakat tam otelden ayrılacakken çocukluk aşkı Sibel’in bir tur otobüsünden indiğini farkeder. Artık Recep İvedik’in tek bir amacı vardır; kendisini tanımayan, hatta hatırlamayan Sibel’e kendini beğendirmek... Recep İvedik’in asıl keyifli tatil macerası bundan sonra başlayacaktır.
Şahan Gökbakar - Recep İvedik
Fatma Toptaş - Sibel
Lemi Filozof - Fazıl
Hakan Bilgin - Erim
Tulug Çizgen - Sibel Annesi
Hakan Akın
Nedim Doğan
Vural Buldu
İsmail Hakkı Ürün
08:30 Çalar Saat Hafta Sonu
10:00 Ekonomi Arası
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01:15 Yerli Sinema Recep İvedik
03:00 Senden Daha Güzel
04:30 Aşk Yeniden
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