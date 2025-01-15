Recep Karatepe'den canlı yayında İsmail Kartal itirafı! "Yurt dışından teklifler var!"

Son olarak Trendyol 1. Lig takımlarından Gençlerbirliği'ni çalıştıran Recep Karatepe, geleceği ile ilgili açıklamalarda bulurken, İsmail Kartal ile ilgili yaptığı itiraf dikkat çekti.

"DOĞRU BİR PLANLAMA OLURSA ÇALIŞACAĞIM"

Radyospor'a konuşan Recep Karatepe, "Gençlerbirliği süreci benim için ve ekibim için iyi geçti. Gençlerbirliği'nde sezon öncesinde göreve başladık ve yeni bir kadro dizayn ettik. Bu sürecin olmasına rağmen başarılı olduğumuzu söyleyebilirim. Kariyer planlamamla ilgili olarak ise doğru bir proje olursa çalışacağım" şeklinde konuştu.

'İSMAİL KARTAL'A TEKLİF GELDİ Mİ?'

Uzun yıllar İsmail Kartal'ın ekibinde görev alan Recep Karatepe, gelen "İsmail Kartal'a teklif geldi mi?" sorusuna "İsmail Hoca ile geçtiğimiz sezon önemli bir işe imza attık. Fenerbahçe'de tek bir mağlubiyet elde ettik ve 99 puanla rekor kırarak ikinci olduk. İsmail Hoca hem iyi insan hem de iyi bir teknik direktör, kendisinden ben de çok şeyler öğrendim. İsmail Hoca'ya yurt dışından gelen teklifler var. İsmail Hoca için benimle de irtibata geçen takımlar oldu. Şu anda isim söylemem yanlış olur. İsmail Hoca için yurt dışından teklifler var" yanıtını verdi.