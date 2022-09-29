Red Bull 64 Bars Serisi, KÖK$VL ve Barry "Khontkar" Allen ile devam ediyor

İSTANBUL (AA) - Red Bull 64 Bars'ın KÖK$VL ve Barry "Khontkar" Allen'ın konuk olduğu son bölümü, Red Bull TV ve HipHopLife YouTube hesabında Türkçe rap severlerle buluşuyor.

Red Bull açıklamasına göre, Red Bull 64 Bars, Türkiye serüvenine Türkçe rap dünyasının iddialı isimleriyle hız kesmeden devam ediyor.

Rap müzik ekseninde 64 satırlı şarkıların üretildiği ve Türkçe rap alanında yeni bir meydan okuma niteliği taşıyan Red Bull 64 Bars Serisi, yıl boyunca yaratıcılığın arenası olmayı sürdürüyor.

Prodüktör koltuğunda Barry "Khontkar" Allen'in oturduğu serinin son bölümünde Türkçe rap'in önemli isimlerinden KÖK$VL mikrofon başına geçiyor. KÖK$VL'ın sıfırdan yarattığı 64 satırlık parça, 28 Eylül itibarıyla Red Bull TV'de ve HipHoplife Youtube hesabında yerini alıyor.

Rap dünyasının en iddialı ve yetenekli isimlerinin yer aldığı Red Bull 64 Bars'ın tüm bölümlerine http://redbull.com/64bars adresinden ulaşılabiliyor.

