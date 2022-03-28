Red Bull Basement 2021 Dünya Finali’nin kazananı Jotted oldu

İSTANBUL (AA) - Teknolojiyle ilgilenen girişimcileri desteklemeye ve üniversite öğrencilerine kampüs hayatını değiştirecek projelerini geliştirmeleri için fırsat tanıyan Red Bull Basement’ın 2021 Dünya Finali, 25-27 Mart tarihleri arasında İstanbul Feriye’de gerçekleştirildi.

Red Bull'dan yapılan açıklamaya göre, bu sene dünya çapında 43 ülkeden yapılan 4000’den fazla başvuru arasından seçilen 44 ülke finalistinin projelerini aktarıp geliştirmek üzere bir araya geldiği ve 25-27 Mart tarihleri arasında İstanbul Feriye’de hayata geçirilen Red Bull Basement 2021 Dünya Finali’nin kazananı ABD’li Brinlee Kidd ve Sylvia Lopez'den oluşan Jotted ekibi oldu. Not tutmanın daha akılcı yolu olarak tanımlanan, bilgi kartları ve alıştırma sınavları ile öğrencileri akademik zorlukların üstesinden gelmeye hazırlamayı amaçlayan ve yakın zamanda ek kaynaklardan yararlanılarak bir uygulama olarak hayata geçirilmesi planlanan Jotted, girişimcilik alanında dünya çapında tanınan isimlerin oluşturduğu jüri tarafından birinci seçilerek etkinliğe damgasını vurdu.

Red Bull Basement 2021 Dünya Finali’nin birincisi olmaktan duydukları mutluluğu dile getiren Brinlee ve Sylvia, “Buraya geldiğimiz günden beri herkes çok ilgili, burada çok iyi arkadaşlar edindik ve çok şey öğrendik. Ne zaman biri sunum için sahneye çıksa birbirimize bakıp 'Umarız onlar kazanır' dedik, çünkü çok iyi fikir ve projeler vardı. Red Bull Basement sayesinde iş hayatı ve teknik bakış açısı hakkında çok şey öğrendik. Buraya gelirken kazanmak önceliğimiz değildi ancak elbette çok mutluyuz ve bundan sonra atacağımız adımlar için de şimdiden çok heyecanlıyız." dedi.

-Projelerde ilk üç odak alanı Eğitim, Akıllı Şehirler ve Beden ve Zihin kategorileri oldu

Red Bull Basement 2021 Dünya Finali'nde öncelikle en iyi 10 proje ve büyük final öncesinde de en iyi 4 proje belirlendi. Fikirlerin çoğu Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine dayalı kategorilere odaklandı ve ilk üç odak alanı “Eğitim”, “Akıllı Şehirler” ve “Beden ve Zihin” oldu. Heyecan dolu final sürecinde son jüri değerlendirmesine giren 10 proje ise Circle One (Avusturya), Digital X-Ray Visions (Güney Afrika), H2Whoah (Kanada), Jotted (ABD), NCMS (Japonya), Open Grid (Avustralya), Smart Capacit System (Macaristan), Starry Light Tiles (Birleşik Krallık), Vego App (İspanya) ve Wrest (Çekya) oldu.

Atölyeler, çalışma grupları ve ilham verici konuşmalarla süren 3 günün sonunda ülke finalistlerinin projelerini global bir jürinin değerlendirmesine sunduğu Red Bull Basement 2021 Dünya Finali’nde bu sene Türkiye’yi temsil eden proje ise ToplaGel oldu. Red Bull Basement’a Türkiye’den yapılan 300 başvuru arasından seçilen ve kurucuları Özyeğin Üniversitesi öğrencisi Elif Bilge Gürgür ile Koç Üniversitesi öğrencisi Eylül Nisa Beşli’nin “geri dönüşümü hızlandıran ve ödül sistemi ile teşvik eden bir platform” olarak özetlediği ToplaGel, finalde başarılı projeler arasında yer aldı.

- Global Girişimciler ile İlham Dolu Buluşmalar

Red Bull Basement 2021 döneminde projeleriyle ülkelerini Dünya Finali’nde temsil etmeye hak kazanarak, dünyanın dört bir yanından İstanbul’a gelen üniversiteli gençler, yurt içi ve yurt dışından mentorlerin katkıları ile fikirlerini gerçeğe dönüştürmenin yanında, üç gün boyunca devam eden eğitim ve çalışmalar ile uluslararası bir eğitim programına da dahil oldu. Red Bull Basement 2021 Dünya Finali kapsamında öğrenciler dünya çapındaki önemli girişimciler olan SuperSocial CEO’su Mathias Haas, World Wide Generation (WWG)’nın Kurucu ve CEO’su Manjula Lee veGener8 Kurucu ve CEO’su Sam Jones gibi isimlerle çeşitli atölye ve paneller doğrultusunda bir araya gelerek, ilham verici hikayelerini kendilerinden dinleme fırsatı buldu. Bunun yanında özel olarak gerçekleştirilen etkinlikler ile de gençler dünyanın en büyük eğlence kısa form video platformlarından birinde topluluk ve yaratıcılar lideri olan Kudzi Chikumbu ile soru-cevap seansı ve Türk sporcu Hazal Nehir ile hayata geçirilen sürpriz bir parkur ve serbest koşu atölyesini de deneyimleme şansını yakaladı.

