Red Bull Basement ile yarının girişimleri bugünden şekillendi

Piri’nin Satış Direktörü Hande Ercan, eski Millî Basketbolcu ve Melek Yatırımcı Sinan Güler ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Akıllı Şehir Departmanı Direktörü ve Şehir Plancısı Burcu Özdemir girişimci adaylarına ilham veren konuşmalar yaptı. Daha iyi bir yarın inşa etmek amacıyla teknolojinin gücünden yararlanan girişimcileri ve inovasyon alanındaki fikir önderlerini destekleyen Red Bull Basement, her yıl genç girişimci adaylarını sosyal inovasyonun gelişimi için sektörün önde gelen isimleri çeşitli konuşmalar, paneller ve atölyelerle buluşturuyor. Bu yıl çevrimiçi etkinlikler serisi ile girişimci öğrencileri uzman isimlerle bir araya getiren Red Bull Basement’ın ilk çevrimiçi etkinliği de gerçekleşti. Etkinlik kapsamında Piri’nin Satış Direktörü Hande Ercan, eski Millî Basketbolcu ve Melek Yatırımcı Sinan Güler ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Akıllı Şehir Departmanı Direktörü ve Şehir Plancısı Burcu Özdemir girişimci adaylarına zihin açan konuşmalar yaptı. ‘MÜKEMMELİ ARAMAYIN, DEĞİŞİME AÇIK OLUN' Codeway Kurucu Ortağı Tolunay Tosun moderatörlüğünde gerçekleşen programda sözü ilk olarak Güler Legacy Kurucusu ve eski milli basketbolcu Sinan Güler aldı. Güler, “2010 yılında gerçekleşen ilk dünya şampiyonası maçında yarattığım etkiyi de arkama alarak bir yaz kampı kurdum ve burada spora ulaşması kısıtlı olan yeteneklere ulaşmayı amaçladım. 9 yılda 900’den fazla sporcuya ulaşmayı başardık. Girişimci adaylarına tavsiyem, arabanın içindeyken sadece yola odaklanıp gittiğiniz yola bakmayın. Arabadan dışarı çıkın ve yarattığınız etkiyi gözlemleyin” dedi. Aynı zamanda gençlere “Mükemmeli aramayın. Kusursuzu yapmaya çalıştıkça kusur bulur, bu yöndeki heyecanınızı kaybedersiniz. Değişime açık olun” ifadesini kullandı.

‘KABUL EDİLMİŞ GERÇEKLERİ DEĞİŞTİRMEYE ÇALIŞIN' Mobil uygulama üzerinden dijital turlar sunan bir seyahat teknolojileri girişimi olan Piri’nin Satış Direktörü Hande Ercan sözü aldı. 20 ülke, 30 şehirde 150 dijital tur, 3 binden fazla sesli durak sunan Piri, bir bölgeye giderek veya gitmeden, burada sesli rehber hizmeti sunarak bilinmeyen şehirleri keşfetmeyi sağlıyor. Ercan, “Bugünün üniversite öğrencilerine önerim; ilgili oldukları alanda kendilerini geliştirmeleri. Sürekli gelişmeleri. Cesur ve kabul edilmiş gerçekleri sorgulamaları. Daima çözümden yana olmaları. Bu şekilde başaramayacakları şey yoktur” tavsiyesinde bulundu. ‘SÖZ SENİN İLE HALKI DİNLEYECEĞİZ, SORUNLARI BİRLİKTE ÇÖZECEĞİZ' Son olarak İstanbul Büyükşehir Belediyesi Akıllı Şehir Departmanı Direktörü ve Şehir Plancısı Burcu Özdemir, konuk koltuğunda yer aldı. Özdemir, “İstanbul’da 16 milyonluk bir nüfus var. Ve burada big datayı yönetebilmek için teknolojinin gücünden faydalanıyoruz. Bizler de şimdi ‘Söz Senin’ isimli aplikasyon üzerinde çalışıyoruz. Halkı akıllı şehir yoluyla duyarak kentin sorunlarını dinlemek ve herkesin erişimine açık olacağız. Böylece onların ne konuştuğunu bizler, onlar bizlerin ne konuştuğunu öğrenebilecek” sözlerini kullandı.