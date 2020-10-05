Mynet Trend
  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Kanatlandıran Haberler
  4. Red Bull Challengers Maraton İzmir’de kilometrelere meydan okuyacak

Red Bull Challengers Maraton İzmir’de kilometrelere meydan okuyacak

Red Bull Red Bull
KANATLANDIRAN HABERLER  | Son Güncelleme

Bu sene, ilk kez düzenlenecek Maraton İzmir için tüm hazırlıklar tamamlanırken Red Bull Challengers da bu önemli organizasyonda yer alacak. 4 Ekim Pazar günü gerçekleştirilecek maratonda aktif yaşam topluluğu Red Bull Challengers, Beat, NRC Rundamental, Runarchy ve KSK One Team koşu grupları ile hem kilometrelere meydan okuyacak hem de koşmak isteyenlere ilham olacak.

Red Bull Challengers Maraton İzmir’de kilometrelere meydan okuyacak

Aktif yaşam topluluğu Red Bull Challengers, bu kez rotasını İzmir’e çevirdi. İlki 4 Eylül Pazar Günü gerçekleştirilecek Maraton İzmir’de Red Bull Challengers 5 koşu gurubu ile yer alacak.

Maraton İzmir öncesinde Beat, NRC, Rundamental, Runarchy ve KSK One Team koşu grupları son hazırlıklarını İzmir’de gerçekleştirdi. Red Bull Challengers, pazar günü Maraton İzmir’de, hem kilometrelere meydan okuyacak hem de koşmak isteyenlere ilham olacak.

Lozan Meydanı’ndan başlayıp Karşıyaka’dan dönecek katılımcıların finişe yine Lozan Meydanı’nda gelecekleri maratonda, 42 kilometre ve 10 kilometre koşularının yanı sıra sanal koşular da gerçekleştirilecek.

Red Bull Challengers kimdir?

Aktif yaşamı benimseyen spor profesyonelleri ve gönüllülerinden oluşan Red Bull Challengers, insanları aktif bir yaşam için motive etmeyi ve onlara ilham vermeyi amaçlıyor. Red Bull Challengers üyeleri aktif yaşam hedefleri doğrultusunda daha iyi bir performans gösterebilmek için kendilerine meydan okuyor.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
20 yıl sonra gözlerini açtı! O hala 98 yılını yaşıyor 20 yıl sonra gözlerini açtı! O hala 98 yılını yaşıyor
'Evlilik vaadiyle beni kandırdı' diyen kadın Pitt’e dava açtı 'Evlilik vaadiyle beni kandırdı' diyen kadın Pitt’e dava açtı
Engelsiz bir dünya sunan Blindlook hikayesini anlattıEngelsiz bir dünya sunan Blindlook hikayesini anlattı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Trend Haberler
İntikam meleği yollarda! +18 filmden iddialı fragman
İntikam meleği yollarda! +18 filmden iddialı fragman
Her şey tamam derken yine değişikliğe gidildi
Her şey tamam derken yine değişikliğe gidildi
Bu filmlerin esin kaynağı bakın neresiymiş
Bu filmlerin esin kaynağı bakın neresiymiş
Dünyanın en havalı semtleri listesine Türkiye’den sadece bir semt girebildi
Dünyanın en havalı semtleri listesine Türkiye’den sadece bir semt girebildi
İlginizi Çekebilir
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Red Bull Sky Tour ile heyecan göklere çıktı
Red Bull Sky Tour ile heyecan göklere çıktı
Red Bull BC One E-Battle final karşılaşmaları 10 Ekim’de
Red Bull BC One E-Battle final karşılaşmaları 10 Ekim’de
Hazal Nehir bahçesini antrenman alanına dönüştürdü
Hazal Nehir bahçesini antrenman alanına dönüştürdü
Onarmanın gücünü kitlelere öğreten girişim Onaranlar Kulübü, hikayesini Redbull.com’a anlattı
Onarmanın gücünü kitlelere öğreten girişim Onaranlar Kulübü, hikayesini Redbull.com’a anlattı
Max Verstappen ve Alex Albon Türk Formula 1 tutkunlarıyla buluşacak
Max Verstappen ve Alex Albon Türk Formula 1 tutkunlarıyla buluşacak
Ayhancan Güven’den Fransa’da çifte podyum
Ayhancan Güven’den Fransa’da çifte podyum
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.