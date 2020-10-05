Red Bull Challengers Maraton İzmir’de kilometrelere meydan okuyacak

Aktif yaşam topluluğu Red Bull Challengers, bu kez rotasını İzmir’e çevirdi. İlki 4 Eylül Pazar Günü gerçekleştirilecek Maraton İzmir’de Red Bull Challengers 5 koşu gurubu ile yer alacak.

Maraton İzmir öncesinde Beat, NRC, Rundamental, Runarchy ve KSK One Team koşu grupları son hazırlıklarını İzmir’de gerçekleştirdi. Red Bull Challengers, pazar günü Maraton İzmir’de, hem kilometrelere meydan okuyacak hem de koşmak isteyenlere ilham olacak.

Lozan Meydanı’ndan başlayıp Karşıyaka’dan dönecek katılımcıların finişe yine Lozan Meydanı’nda gelecekleri maratonda, 42 kilometre ve 10 kilometre koşularının yanı sıra sanal koşular da gerçekleştirilecek.

Red Bull Challengers kimdir?

Aktif yaşamı benimseyen spor profesyonelleri ve gönüllülerinden oluşan Red Bull Challengers, insanları aktif bir yaşam için motive etmeyi ve onlara ilham vermeyi amaçlıyor. Red Bull Challengers üyeleri aktif yaşam hedefleri doğrultusunda daha iyi bir performans gösterebilmek için kendilerine meydan okuyor.



