YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. Red Bull Dance Your Style, Antalya elemesiyle başlıyor

Red Bull Dance Your Style, Antalya elemesiyle başlıyor

17.08.2022 11:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Red Bull Dance Your Style, Antalya elemesiyle başlıyor

İSTANBUL (AA) - Red Bull Dance Your Style yarışmasının ilk elemesi 21 Ağustos'ta Antalya Olbia Meydanı’nda gerçekleştirilecek.

Red Bull açıklamasına göre, izleyicinin jüri olarak kazananı belirlediği yarışma; Red Bull Dance Your Style 2022 dansın en iyilerini belirlemek için geri döndü.

Dans pistlerini yeniden yeteneklerle buluşturmaya hazırlanan Red Bull Dance Your Style yarışması, bu yıl Instagram üzerinden toplanan başvuruların ardından elemelerle devam edecek.

Dansçıların hip hop, popping, house dance gibi sokak dansı stillerinde hünerlerini sergileyeceği ve Türkiye finalinin 10 Eylül’de Ankara’da yapılacağı yarışmanın ilk elemesi 21 Ağustos Pazar günü Antalya Olbia Meydanı’nda 20.00’de gerçekleştirilecek.

Kadın ve erkek dansçıların birlikte yarışacağı Red Bull Dance Your Style finalide en iyi olan isim Güney Afrika’da düzenlenecek Red Bull Dance Your Style 2022 Dünya Finali’nde Türkiye’yi temsil edecek. Elemelerde deneyimli jürinin oylarının yarışmacıların en iyilerini finale taşıyacağı yarışmada, finalde ise seyircinin oyları kazananı belirleyecek.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Marmara Depremi’nde hayatını kaybedenler Avcılar'da anıldıMarmara Depremi’nde hayatını kaybedenler Avcılar'da anıldı
Şanlıurfa Valisi Ayhan yaralı askerleri ziyaret ettiŞanlıurfa Valisi Ayhan yaralı askerleri ziyaret etti
Bilecik'te tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen yılan derisine yazılı dini eser ele geçirildiBilecik'te tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen yılan derisine yazılı dini eser ele geçirildi

İstanbul Namaz Vakitleri 17 Ağustos Çarşamba

İmsak
04:32
Sabah
06:08
Öğle
13:13
İkindi
17:02
Akşam
20:08
Yatsı
21:38

İstanbul Nöbetçi Eczaneler17 Ağustos Çarşamba

Yeni Eczane
Adalar
Deniz Eczanesi
Adalar
Bülent Eczanesi
Adalar
Heybeliada Eczanesi
Adalar
Fatih Eczanesi
Arnavutkoy
Ferdem Eczanesi
Arnavutkoy
Gül Eczanesi
Atasehir
Tümünü Göster
İstanbul ECZANELER
İstanbul ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Kim Kardashian başlattı! Vajina ameliyatı...

Kim Kardashian başlattı! Vajina ameliyatı...

Kabızlık acısına dayanamadı: Pişman oldu ama çok geçti...

Kabızlık acısına dayanamadı: Pişman oldu ama çok geçti...

PARTNER
Stok fazlası binlerce üründe büyük indirim! Tükenmeden alın!

Stok fazlası binlerce üründe büyük indirim! Tükenmeden alın!

Cinsel ilişkiyi imkânsız hale getirebilir!

Cinsel ilişkiyi imkânsız hale getirebilir!

Jette cinsel ilişkiyi hatırlattı! Bomba yorum

Jette cinsel ilişkiyi hatırlattı! Bomba yorum

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.