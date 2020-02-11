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Red Bull Homerun 4 dağı aynı hafta sonu ele geçirdi

Red Bull Red Bull
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Türkiye’nin en önemli 4 kayak merkezinde aynı hafta sonu gerçekleştirilen, yılın en büyük kış sporu etkinliği Red Bull Homerun 2 binden fazla adrenalin tutkununu Türkiye’nin en önemli kayak merkezlerinde bir araya getirdi Kartalkaya, Uludağ, Erciyes ve Palandöken’de Audi’nin sponsorluğunda Türkiye’de ilk kez gerçekleştirilen Red Bull Homerun, dünyada da bir ilke imza atarak 4 ayrı kayak merkezinde aynı hafta sonu düzenlendi.

Türkiye’nin en büyük kış sporu etkinliği Red Bull Homerun, Türkiye’nin en önemli kayak merkezlerini ele geçirdi. Audi’nin sponsorluğunda gerçekleştirilen etkinlikte 2 binden fazla adrenalin tutkunu, Kartalkaya, Uludağ, Erciyes ve Palandöken’de bir araya geldi.

Yarışmacıların önce 200 metre koşarak ekipmanlarına ulaştığı, ardından en hızlı şekilde bitiş çizgisine varmaya çalıştığı Red Bull Homerun’da; her merkezde kayak ve snowboard olmak üzere 2 kategoride yarışıldı. Türkiye’de ilk kez gerçekleştirilen eşsiz yarışta her merkezde ve kategoride erkek ve kadın birincileri de belli oldu ve ödül kazandı.

İşte 2 binden fazla kişinin katıldığı Red Bull Homerun Türkiye’nin birincileri:

PALANDÖKEN

Erkekler kayak: Mustafa Topaloğlu
Erkekler snowboard: Muhammet Yılmaz
Kadınlar kayak: Ece Demirel
Kadınlar snowboard: Işılay Akpınar

KARTALKAYA

Erkekler kayak: Hamdullah Özer
Erkekler snowboard: Cem Boydak
Kadınlar kayak: Melis Topal
Kadınlar snowboard: Gülşah Güğür

ULUDAĞ

Erkekler kayak: Erdinç Türksever
Erkekler snowboard: Cihad Altınkök
Kadınlar kayak: Hande Cumbul
Kadınlar snowboard: Şule Özcan

ERCİYES

Erkekler kayak: Mustafa İnci
Erkekler snowboard: Mustafa Zeyneloğlu
Kadınlar kayak: Mariana Nalosnik
Kadınlar snowboard: Berfu Aygen

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Anahtar Kelimeler:
red bull, ed Bull Homerun,

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