Red Bull Homerun 4 dağı aynı hafta sonu ele geçirdi

Türkiye’nin en büyük kış sporu etkinliği Red Bull Homerun, Türkiye’nin en önemli kayak merkezlerini ele geçirdi. Audi’nin sponsorluğunda gerçekleştirilen etkinlikte 2 binden fazla adrenalin tutkunu, Kartalkaya, Uludağ, Erciyes ve Palandöken’de bir araya geldi.

Yarışmacıların önce 200 metre koşarak ekipmanlarına ulaştığı, ardından en hızlı şekilde bitiş çizgisine varmaya çalıştığı Red Bull Homerun’da; her merkezde kayak ve snowboard olmak üzere 2 kategoride yarışıldı. Türkiye’de ilk kez gerçekleştirilen eşsiz yarışta her merkezde ve kategoride erkek ve kadın birincileri de belli oldu ve ödül kazandı.

İşte 2 binden fazla kişinin katıldığı Red Bull Homerun Türkiye’nin birincileri:

PALANDÖKEN

Erkekler kayak: Mustafa Topaloğlu

Erkekler snowboard: Muhammet Yılmaz

Kadınlar kayak: Ece Demirel

Kadınlar snowboard: Işılay Akpınar

KARTALKAYA

Erkekler kayak: Hamdullah Özer

Erkekler snowboard: Cem Boydak

Kadınlar kayak: Melis Topal

Kadınlar snowboard: Gülşah Güğür

ULUDAĞ

Erkekler kayak: Erdinç Türksever

Erkekler snowboard: Cihad Altınkök

Kadınlar kayak: Hande Cumbul

Kadınlar snowboard: Şule Özcan

ERCİYES

Erkekler kayak: Mustafa İnci

Erkekler snowboard: Mustafa Zeyneloğlu

Kadınlar kayak: Mariana Nalosnik

Kadınlar snowboard: Berfu Aygen

