Red Bull Homerun 4 dağı aynı hafta sonu ele geçirdi

Türkiye’nin en büyük kış sporu etkinliği Red Bull Homerun, Türkiye’nin en önemli kayak merkezlerini ele geçirdi. Audi’nin sponsorluğunda gerçekleştirilen etkinlikte 2 binden fazla adrenalin tutkunu, Kartalkaya, Uludağ, Erciyes ve Palandöken’de bir araya geldi.
Yarışmacıların önce 200 metre koşarak ekipmanlarına ulaştığı, ardından en hızlı şekilde bitiş çizgisine varmaya çalıştığı Red Bull Homerun’da; her merkezde kayak ve snowboard olmak üzere 2 kategoride yarışıldı. Türkiye’de ilk kez gerçekleştirilen eşsiz yarışta her merkezde ve kategoride erkek ve kadın birincileri de belli oldu ve ödül kazandı.
İşte 2 binden fazla kişinin katıldığı Red Bull Homerun Türkiye’nin birincileri:
PALANDÖKEN
Erkekler kayak: Mustafa Topaloğlu
Erkekler snowboard: Muhammet Yılmaz
Kadınlar kayak: Ece Demirel
Kadınlar snowboard: Işılay Akpınar
KARTALKAYA
Erkekler kayak: Hamdullah Özer
Erkekler snowboard: Cem Boydak
Kadınlar kayak: Melis Topal
Kadınlar snowboard: Gülşah Güğür
ULUDAĞ
Erkekler kayak: Erdinç Türksever
Erkekler snowboard: Cihad Altınkök
Kadınlar kayak: Hande Cumbul
Kadınlar snowboard: Şule Özcan
ERCİYES
Erkekler kayak: Mustafa İnci
Erkekler snowboard: Mustafa Zeyneloğlu
Kadınlar kayak: Mariana Nalosnik
Kadınlar snowboard: Berfu Aygen
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