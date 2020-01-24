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Red Bull Homerun için en yaratıcı kostüm önerileri

Red Bull Red Bull
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Yılın en büyük kış sporu etkinliği Red Bull Homerun Türkiye’ye geliyor.

Dünyanın en önemli kayak merkezlerinde 10 yılı aşkın süredir yapılan Red Bull Homerun, 8 Şubat Cumartesi günü aynı anda Kartalkaya, Uludağ, Erciyes ve Palandöken’de binlerce ekstrem spor ve adrenalin tutkununu buluşturacak. Türkiye’nin en önemli 4 kayak merkezinde katılımcılar hem yarışacak hem de eğlenecek. Her kategorinin kadın ve erkek birincilerinin yanı sıra en yaratıcı ve eğlenceli kostüme de sürpriz ödüller verileceği Red Bull Homerun için işte en yaratıcı kostüm önerileri:

Kayıtlar redbull.com.tr/homerun adresinden devam ediyor.


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red bull, red bull homerun,

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