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  4. Red Bull Kart Fight’ta pistlerin "hızlı"ları belli oluyor

Red Bull Kart Fight’ta pistlerin "hızlı"ları belli oluyor

06.11.2021 16:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

40 finalist, 14 Kasım’da Tuzla Karting Park’ta düzenlenecek Türkiye Finali’nde ülkenin en iyisi olmak için mücadele verecek

İSTANBUL (AA) - Amatör karting şampiyonası olan Red Bull Kart Fight, 10 yıl aradan sonra "hızlı" bir dönüş yaptı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, 10 yıl aradan sonra geri dönen Türkiye’nin önemli amatör karting şampiyonası Red Bull Kart Fight’ta sona yaklaşılıyor.

Kısa sürede binlerce kişinin katılım başvurusu yaptığı turnuvada büyük final için geri sayım başladı.

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) ortaklığında hayata geçirilen Red Bull Kart Fight’ta 20 noktanın her birinde yarına kadar en hızlı tur süresini yapan 1 genel, 1 üniversiteli katılımcı, şampiyonluk hayallerini İstanbul’a taşıyacak.

40 finalist, 14 Kasım’da Tuzla Karting Park’ta düzenlenecek Türkiye Finali’nde ülkenin en iyisi olmak için mücadele verecek.

Şampiyonluğa uzanan isim 2022 yılında Avusturya’daki Red Bull Ring Pisti’nde eşsiz bir motor sporları deneyimi yaşayacak.

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