Red Bull Music Warm Up ile alternatif sahnenin 4 yeni isminin klipleri yayında

Red Bull Music Warm Up’ta bu yıl yer alan; Janset, The Kites, TKO ile üniversiteliler arasından seçilen Şort’un yeni video klipleri https://www.redbull.com/tr-tr/red-bull-music-warm-up-2019-videolari adresinde yayınlandı. Aynı zamanda 4 müzisyen arasından bir isim de Red Bull’un dünyanın dört bir köşesine yayılan donanımlı stüdyolarından birinde kayıt alma şansını yakalayacak.

Yeni nesil müzisyenlerin adını duyurmak amacıyla hazırlanan video serisi Red Bull Music Warm Up, son altı yıldır olduğu gibi bu yıl da yeni isimlere destek veriyor. Proje kapsamında biri üniversiteliler arasından seçilen dört genç müzisyen veya grup; birer video klibe kavuştu bile. Red Bull Music Warm Up’ta bu yıl yer alan; Janset, The Kites, TKO ile üniversiteliler arasından seçilen Şort’un yeni video klipleri https://www.redbull.com/tr-tr/red-bull-music-warm-up-2019-videolari adresinde yayınlandı.

TAM DONANIMLI STÜDYODA KAYIT HAKKI

Bugüne kadar Yüzyüzeyken Konuşuruz, Nilipek., Bubituzak, Nova Norda, The Away Days, İdil Meşe, Al'York, Ethnique Punch gibi birçok ismin yer aldığı Red Bull Music Warm Up kapsamında; her yıl seçilen müzisyenler ya da müzik gruplarından birisi Red Bull’un dünyanın çeşitli noktalarında konumlanan tam donanımlı stüdyolarında kayıt alma şansı da yakalıyor. Red Bull Music Warm Up’ta yer alarak video klipleri yayınlanan sanatçılar hakkında daha fazla bilgi ise aşağıda.