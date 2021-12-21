Red Bull Paper Wings ile "kağıt uçak pilotları" kalkışa hazırlanıyor

İSTANBUL (AA) - Kağıt uçak şampiyonası Red Bull Paper Wings ile kağıt uçak pilotları yeniden uçmaya hazırlanıyor.

Red Bull açıklamasına göre, A4 kağıtla yapılmış uçaklar ve uçurma kabiliyetinin yer aldığı Red Bull Paper Wings yetenekli gençleri bekliyor. Başvuruların 1 Nisan 2022'ye kadar devam edeceği Red Bull Paper Wings yarışmasında, 60'tan fazla ülkeden katılımcının en uzun mesafe, en uzun süre havada kalma ve akrobasi dallarında becerilerini sergileyecek.

Bu yıl akrobasi elemeleri ise TikTok üzerinden yapılacak. Yapacakları paylaşımlar ile diğer yarışmacılar arasından sıyrılacak 2 kağıt uçak pilotu, Türkiye finalisti olarak mayıs ayında Salzburg'da gerçekleştirilecek 2022 Red Bull Paper Wings Dünya Finali'ne direkt katılma fırsatı bulacak.

Red Bull Paper Wings yarışmasında katılımcılar en uzun mesafe, en uzun süre havada kalma ve akrobasi olmak üzere 3 farklı kategoride mücadele ediyor. Yarışmada bu yıl akrobasi kategorisindeki değerlendirmeler ise TikTok üzerinden gerçekleştiriliyor. Bu kategoride yarışmak isteyenler, çektikleri videoları 1 Ocak 2022 tarihine kadar "@redbull" hesabını mentionlayıp, "#redbullpaperwings" ve "#Türkiye" hashtagleri ile paylaşarak elemelere katılma imkanı buluyor.

Türkiye jürisi tarafından sosyal katılım, uçuş performansı ve yaratıcılık kriterlerinde değerlendirilerek, en çok beğeni kazanan kağıt uçak pilotu macerayı deneyimleme şansına sahip oluyor. Red Bull Paper Wings sitesinde açıklanacak finalist, dünya şampiyonluğu için Avusturya'nın Salzburg şehrine uçarak, Flying Bulls akrobatik uçuş takımına da ev sahipliği yapan Hangar-7'de 12-14 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilecek 2022 Red Bull Paper Wings Dünya Finali'ne direkt katılmaya hak kazanıyor.

Yetenekli üniversitelilerin katılımına açık olan Red Bull Paper Wings'in eleme tarihlerine ve detaylı bilgiye "https://paperwings.redbull.com/tr-tr/" adresinden ulaşılabiliyor.

