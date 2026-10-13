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Red Bull Salzburg - Milan Maçı Öncesi: Sakatlar, Son Durum ve İstatistikler

Red Bull Salzburg, UEFA Avrupa Ligi'nde Milan'ı ağırlıyor. Her iki takımın form durumu ve eksik oyuncularına dair önemli detaylar haberimizde yer alıyor.

Red Bull Salzburg - Milan Maçı Öncesi: Sakatlar, Son Durum ve İstatistikler
Cevdet Berker İşleyen
UEFA Avrupa Ligi
Red Bull Salzburg
Perşembe 19:45
15.10.2026
Milan
Stadyum: Red Bull Arena Yayın: tabii Spor

Red Bull Salzburg ile Milan, 15 Ekim 2026 günü saat 19:45 itibarıyla Red Bull Arena sahasında UEFA Avrupa Ligi karşılaşmasında buluşuyor.

Red Bull Salzburg ile Milan, UEFA Avrupa Ligi karşılaşmasında karşı karşıya gelecek. İki takım da maç öncesi son hazırlıklarını yapıyor.

Lig Durumu

Milan

5. İtalya Serie A Ligi
O
6
G
3
B
3
M
0
P
12
11
Attığı Gol
5
Yediği Gol
+6
Averaj

Gol Durumu (Toplam)

Milan 11 / 5

İç Saha / Deplasman Performansı

Milan Deplasman
Oynanan Maç
4
G / B / M
1 / 3 / 0
Gol
6 – 5

Red Bull Salzburg (UEFA Avrupa Ligi) son 5 maçta 4 galibiyet ve 1 beraberlik alırken 9 gol atıp 3 gol yedi. (Avusturya Bundesliga Ligi) son 5 maçta 3 galibiyet ve 2 beraberlik alırken 13 gol atıp 3 gol yedi.

Milan (UEFA Avrupa Ligi) son 1 maçta 1 mağlubiyet alırken 0 gol atıp 2 gol yedi. (İtalya Serie A Ligi) son 5 maçta 2 galibiyet ve 3 beraberlik alırken 9 gol atıp 4 gol yedi. Ligde 12 puanla 5. sırada.

Takımların güncel form bilgileri
Red Bull Salzburg

tüm kulvarlar

  • 10.10.2026 Grazer AK 0-0 Red Bull Salzburg Avusturya Bundesliga Ligi B
  • 02.10.2026 Red Bull Salzburg 1-2 BW Linz Kulüpler Arası Hazırlık Maçları M
  • 20.09.2026 Red Bull Salzburg 3-0 Sturm Graz Avusturya Bundesliga Ligi G
  • 17.09.2026 Levski Sofya 0-1 Red Bull Salzburg UEFA Avrupa Ligi G
  • 11.09.2026 Ried 1-1 Red Bull Salzburg Avusturya Bundesliga Ligi B
Milan B G B B G

tüm kulvarlar

  • 11.10.2026 Sassuolo 1-1 Milan İtalya Serie A Ligi B
  • 20.09.2026 Milan 3-0 Lecce İtalya Serie A Ligi G
  • 16.09.2026 Milan 0-2 Benfica UEFA Avrupa Ligi M
  • 12.09.2026 Lazio 2-2 Milan İtalya Serie A Ligi B
  • 06.09.2026 Juventus 1-1 Milan İtalya Serie A Ligi B

Maç öncesi değerlendirme

Red Bull Salzburg, son 5 maçında 4 galibiyet elde ederek dikkat çekiyor. Milan ise son 5 maçında 2 galibiyet, 3 beraberlik ile istikrarsız bir performans sergiledi.

Eksik Oyuncular

Red Bull Salzburg

8 eksik
Damir Redzic Kadro dışı Maç Kadrosuna Alınmadı
Sakat Aşil Tendonu Sakatlığı
Nikolas Veratschnig Kadro dışı Maç Kadrosuna Alınmadı
Soumaila Diabate Sakat Uyluk Sakatlığı
Kadro dışı Maç Kadrosuna Alınmadı
Christian Zawieschitzky Şüpheli
Enrique Aguilar Kadro dışı Maç Kadrosuna Alınmadı
Filip Matijasevic Kadro dışı Maç Kadrosuna Alınmadı

Milan

2 eksik
Matteo Gabbia Şüpheli
Alexis Saelemaekers Sakat Ayak Bileğinden Sakat

Red Bull Salzburg kadrosunda Damir Redzic (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı), Nikolas Veratschnig (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı), Soumaila Diabate (Sakat - Uyluk Sakatlığı), Christian Zawieschitzky (Şüpheli), Enrique Aguilar (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı) ve Filip Matijasevic (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı) yer almıyor.

Milan kadrosunda Matteo Gabbia (Şüpheli) ve Alexis Saelemaekers (Sakat - Ayak Bileğinden Sakat) yer almıyor.

Lig Performansıyla Öne Çıkan Oyuncular
Adrien Rabiot Adrien Rabiot Milan 3 Gol 2 Asist
Diego Moreira Diego Moreira Milan 3 Gol 0 Asist
Christian Pulisic Christian Pulisic Milan 1 Gol 1 Asist
Gonçalo Ramos Gonçalo Ramos Milan 1 Gol 1 Asist

Milan kadrosunda en çok gol atan oyuncu 3 golle Adrien Rabiot.

İkili Rekabet
0 Red Bull Salzburg
1 Beraberlik
1 Milan
  • 02.11.2022 Milan 4-0 Red Bull Salzburg Şampiyonlar Ligi
  • 06.09.2022 Red Bull Salzburg 1-1 Milan Şampiyonlar Ligi

Son 2 karşılaşmada (kayıtlı karşılaşmalar) Milan 1 galibiyet aldı, 1 maç berabere bitti. Bu maçlarda Red Bull Salzburg 1, Milan 5 gol attı.

Sıkça Sorulan Sorular
Red Bull Salzburg - Milan maçı ne zaman?

15 Ekim 2026 tarihinde.

Red Bull Salzburg - Milan maçı saat kaçta?

19:45'te.

Red Bull Salzburg - Milan maçı hangi kanalda?

Tabii Spor kanalında yayınlanacak.

Red Bull Salzburg - Milan maçında hangi oyuncular eksik?

Red Bull Salzburg'da Damir Redzic, Nikolas Veratschnig, Soumaila Diabate ve Christian Zawieschitzky; Milan'da Alexis Saelemaekers ve Matteo Gabbia eksiktir.

Red Bull Salzburg ve Milan'ın ligde kaç puanı var?

Red Bull Salzburg'un son lig puanı bilgisi mevcut değil; Milan, Serie A Ligi'nde 12 puana sahiptir.

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Anahtar Kelimeler:
Red Bull Salzburg
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