Red Bull Salzburg - Milan Maçı Öncesi: Sakatlar, Son Durum ve İstatistikler

UEFA Avrupa Ligi Red Bull Salzburg Perşembe 19:45 Milan

Red Bull Salzburg ile Milan, 15 Ekim 2026 günü saat 19:45 itibarıyla Red Bull Arena sahasında UEFA Avrupa Ligi karşılaşmasında buluşuyor.

Red Bull Salzburg ile Milan, UEFA Avrupa Ligi karşılaşmasında karşı karşıya gelecek. İki takım da maç öncesi son hazırlıklarını yapıyor.

Lig Durumu Milan 5. İtalya Serie A Ligi O 6 G 3 B 3 M 0 P 12 11 Attığı Gol 5 Yediği Gol +6 Averaj Gol Durumu (Toplam) Milan 11 / 5 İç Saha / Deplasman Performansı M Milan Deplasman Oynanan Maç 4 G / B / M 1 / 3 / 0 Gol 6 – 5

Red Bull Salzburg (UEFA Avrupa Ligi) son 5 maçta 4 galibiyet ve 1 beraberlik alırken 9 gol atıp 3 gol yedi. (Avusturya Bundesliga Ligi) son 5 maçta 3 galibiyet ve 2 beraberlik alırken 13 gol atıp 3 gol yedi.

Milan (UEFA Avrupa Ligi) son 1 maçta 1 mağlubiyet alırken 0 gol atıp 2 gol yedi. (İtalya Serie A Ligi) son 5 maçta 2 galibiyet ve 3 beraberlik alırken 9 gol atıp 4 gol yedi. Ligde 12 puanla 5. sırada.

Takımların güncel form bilgileri Red Bull Salzburg tüm kulvarlar Grazer AK 0-0 Red Bull Salzburg Avusturya Bundesliga Ligi B

Red Bull Salzburg 1-2 BW Linz Kulüpler Arası Hazırlık Maçları M

Red Bull Salzburg 3-0 Sturm Graz Avusturya Bundesliga Ligi G

Levski Sofya 0-1 Red Bull Salzburg UEFA Avrupa Ligi G

Ried 1-1 Red Bull Salzburg Avusturya Bundesliga Ligi B Milan B G B B G tüm kulvarlar Sassuolo 1-1 Milan İtalya Serie A Ligi B

Milan 3-0 Lecce İtalya Serie A Ligi G

Milan 0-2 Benfica UEFA Avrupa Ligi M

Lazio 2-2 Milan İtalya Serie A Ligi B

Juventus 1-1 Milan İtalya Serie A Ligi B

Maç öncesi değerlendirme

Red Bull Salzburg, son 5 maçında 4 galibiyet elde ederek dikkat çekiyor. Milan ise son 5 maçında 2 galibiyet, 3 beraberlik ile istikrarsız bir performans sergiledi.

Eksik Oyuncular Red Bull Salzburg 8 eksik Damir Redzic Nikolas Veratschnig Soumaila Diabate Christian Zawieschitzky Enrique Aguilar Filip Matijasevic Milan 2 eksik Matteo Gabbia Alexis Saelemaekers

Red Bull Salzburg kadrosunda Damir Redzic (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı), Nikolas Veratschnig (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı), Soumaila Diabate (Sakat - Uyluk Sakatlığı), Christian Zawieschitzky (Şüpheli), Enrique Aguilar (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı) ve Filip Matijasevic (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı) yer almıyor.

Milan kadrosunda Matteo Gabbia (Şüpheli) ve Alexis Saelemaekers (Sakat - Ayak Bileğinden Sakat) yer almıyor.

Lig Performansıyla Öne Çıkan Oyuncular Adrien Rabiot Milan 3 Gol 2 Asist Diego Moreira Milan 3 Gol 0 Asist Christian Pulisic Milan 1 Gol 1 Asist Gonçalo Ramos Milan 1 Gol 1 Asist

Milan kadrosunda en çok gol atan oyuncu 3 golle Adrien Rabiot.

İkili Rekabet 0 Red Bull Salzburg 1 Beraberlik 1 Milan Milan 4-0 Red Bull Salzburg Şampiyonlar Ligi

Red Bull Salzburg 1-1 Milan Şampiyonlar Ligi

Son 2 karşılaşmada (kayıtlı karşılaşmalar) Milan 1 galibiyet aldı, 1 maç berabere bitti. Bu maçlarda Red Bull Salzburg 1, Milan 5 gol attı.