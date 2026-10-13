Red Bull Salzburg - Milan Maçı Öncesi: Sakatlar, Son Durum ve İstatistikler

Red Bull Salzburg ile Milan, 15 Ekim 2026 günü saat 19:45 itibarıyla Red Bull Arena sahasında UEFA Avrupa Ligi karşılaşmasında buluşuyor.
Red Bull Salzburg ile Milan, UEFA Avrupa Ligi karşılaşmasında karşı karşıya gelecek. İki takım da maç öncesi son hazırlıklarını yapıyor.
Red Bull Salzburg (UEFA Avrupa Ligi) son 5 maçta 4 galibiyet ve 1 beraberlik alırken 9 gol atıp 3 gol yedi. (Avusturya Bundesliga Ligi) son 5 maçta 3 galibiyet ve 2 beraberlik alırken 13 gol atıp 3 gol yedi.
Milan (UEFA Avrupa Ligi) son 1 maçta 1 mağlubiyet alırken 0 gol atıp 2 gol yedi. (İtalya Serie A Ligi) son 5 maçta 2 galibiyet ve 3 beraberlik alırken 9 gol atıp 4 gol yedi. Ligde 12 puanla 5. sırada.
Red Bull Salzburg, son 5 maçında 4 galibiyet elde ederek dikkat çekiyor. Milan ise son 5 maçında 2 galibiyet, 3 beraberlik ile istikrarsız bir performans sergiledi.
Red Bull Salzburg kadrosunda Damir Redzic (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı), Nikolas Veratschnig (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı), Soumaila Diabate (Sakat - Uyluk Sakatlığı), Christian Zawieschitzky (Şüpheli), Enrique Aguilar (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı) ve Filip Matijasevic (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı) yer almıyor.
Milan kadrosunda Matteo Gabbia (Şüpheli) ve Alexis Saelemaekers (Sakat - Ayak Bileğinden Sakat) yer almıyor.
Milan kadrosunda en çok gol atan oyuncu 3 golle Adrien Rabiot.
Son 2 karşılaşmada (kayıtlı karşılaşmalar) Milan 1 galibiyet aldı, 1 maç berabere bitti. Bu maçlarda Red Bull Salzburg 1, Milan 5 gol attı.
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