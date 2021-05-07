Red Bull sporcularından evde antrenman önerileri

İSTANBUL (AA) - Red Bull sporcuları Ayhancan Güven, Ayşe Begüm Onbaşı, Hazal Nehir, Kübra Dağlı ve Toprak Razgatlıoğlu, esneklik, dayanıklılık, denge çeviklik ve kuvvette kendine meydan okumak isteyenlere, evde yapabilecekleri 10’ar günlük antrenman programlarıyla ilham oluyor.

Red Bull açıklamasına göre, "Project: Pro" video serilerinde Ayhancan Güven dayanıklılık, Ayşe Begüm Onbaşı esneklik, Hazal Nehir denge, Kübra Dağlı çeviklik, Toprak Razgatlıoğlu da kuvvet konusunda antrenman programlarını uyguluyor.

Evde uygulayabilecek Red Bull sporcularının antrenman programları "RedBull.com/ProjectPro" internet adresinden takip edilebiliyor. İçerikler arasında aynı zamanda Red Bull sporcularının idmanları esnasında dinledikleri müzik listeleri ile özel beslenme ve dinlenme önerileri de yer alıyor.

