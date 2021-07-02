Red Bull Yağlı Direk’te birinciler belli oldu

İSTANBUL (AA) - Red Bull Yağlı Direk mücadelesi 1 Temmuz’da Trabzon ve Alanya’da adrenalin ve tutkuyu bir araya getirdi.
Red Bull açıklamasına göre, Türkiye’nin en geleneksel ve eğlenceli yarışlarından biri olan Yağlı Direk tüm heyecanı ve neşesiyle Denizcilik ve Kabotaj Bayramı’na renk kattı. Bu seneden itibaren Red Bull Yağlı Direk olarak gerçekleştirilen mücadele, 1 Temmuz’da Trabzon ve Alanya’da adrenalin ve tutkuyu bir araya getirdi. Katılımcıların 40 derecelik bir açıyla yerleştirilmiş ve yağa bulanmış kütüğün ucundaki Türk Bayrağı’nı almaya çalıştıkları etkinlikte bu senenin birincileri de belli oldu.
Geçen senelerden farklı olarak uzunluğu 12 metreye çıkarılan kütük üzerinde gerçekleştirilen etkinliğin Trabzon ayağı Faroz Limanı’nda gerçekleştirildi. Karadeniz’deki mücadelede Yunus Emre Kul birinci oldu.
Alanya’da İskele Meydanı’nda gerçekleştirilen Red Bull Yağlı Direk’te ise mutlu sona ulaşan isim Mehmet Şanlı oldu. Trabzon’da en havalı düşüşü yaparak jüriyi etkileyen Kamuran Erdoğan birinciliği alırken, Alanya’da aynı kategorinin kazananı Ali Çelik oldu. Birinciler sürpriz ödüllerin de sahibi oldu.
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